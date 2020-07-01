Henrikh Mkhitaryan 1 yıl daha Roma’da

Son dakikada Avrupa’dan futbol ve transfer haberleri… İtalya Serie A ekibi Roma, Arsenal’dan kiraladığı Mkhitaryan için 1 yıllık anlaşma daha yaptı. İşte detaylar…

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Arsenal’den kiraladığı Henrikh Mkhitaryan’ın gelecek sezon da Roma’da kalması için ön anlaşma yaptı.

Roma, Mkhitaryan’ın kontratında yer alan opsiyonun kullanıldığını ve kiralık sözleşmenin 1 sezon daha uzatılması için ön anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

İtalya ekibi, 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminin son gününde İngiltere’nin Arsenal takımından Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ı 1 yıllığına kiralamıştı.

31 yaşındaki futbolcu, Roma’da çıktığı 19 maçta 6 gol atarken 3 asist yaptı.

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