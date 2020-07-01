Ezher ve Vatikan dünya barışını konuştu

Mısır’daki Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşmesinde dünya barışını, savaşların sona ermesini ele aldıklarını duyurdu.

Mısır’daki Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Katoliklerin ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile dünya barışını görüştü. Tayyib, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün kardeşim Papa Franciscus ile görüşmekten memnuniyet duydum. Görüşmemizde, dünya barışına, savaşların sona ermesine ve insanların kardeşliğine destek için sarf edilen ortak çabaları ele aldık.” ifadelerini kullandı. Görüşmenin şekline ilişkin bilgi vermeyen Tayyib, Papa ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mağdurlarının acılarını hafifletmek için evrensel dayanışma çağrılarını sürdürme konusunda anlaştıklarını belirtti. Ezher Şeyhi Tayyib ile Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, 14 Mayıs’ta Kovid-19 salgınının ortadan kalkması için birlikte dua etmiş, savaşları durdurma çağrısında bulunmuştu.

Sözde barış planına tepki

ABD’nin israil ile birlikte, Filistin’de (sözde) barışı tesis etmek için ortaya sürdüğü plana ilişkin Ezher Şeyhi Prof. Dr. Ahmed et-Tayyib, bir konferansta yaptığı konuşmada önemli noktalara değinmişti. Tayyib, “Reform, aynı babamın evini sevdiğim ve saygı duyduğum halde o evde oturmak istemeyip yeni bir eve taşınmam gibidir” sözlerine şu eleştiride bulunmuştu, “Saygı duyuyorum, ama bu yenilenme değildir, bu ihmal, vazgeçme ve babanın evinden ayrılma kararının ilânıdır. Baba evindeki yenilenme baba evinde olur” “Yüzyılın Anlaşması” adı verilen Orta Doğu barış planında, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin “İsrail’in toprağı” olarak kabul edilmesi maddesi yer alıyor.

AA

https://www.yeniasya.com.tr/gundem/ezher-ve-vatikan-dunya-barisini-konustu_523282