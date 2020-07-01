Ayasofya heyecanı: Secde ettiğimiz an başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir

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Ayasofya’nın statüsü için tarihi gün, yarın. Danıştay, 1934’te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen caminin yeniden ibadete açılması için açılan davada kararını yarın açıklıyor. Kararı heyecanla bekleyen vatandaşlar, “Ayasofya’dan ezan duymak ve saf tutup namaz kılmak istiyoruz” dedi.

Ayasofya’nın statüsü için karar günü geldi çattı. Danıştay, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması için açılan davada kararını yarın verecek. Yeni Şafak tarihi karar öncesinde Siirt’ten Edirne’ye, Kars’tan Sivas’a kadar 16 şehirde Ayasofya ile ilgili vatandaşın nabzını tuttu. Danıştay’a “Ayasofya’yı aç esaret bitsin” çağrısı yapan vatandaşlar, fethin sembolü olan camide secdeye varmak için sabırsızlanıyor. İşte yurdun dört bir yanından vatandaşların çağrıları:

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz (İş adamı – Kars): İstanbul’un fethi müjdeli bir fetih. Bu fetih Ayasofya’nın camiye çevrilmesiyle taçlandı. Ayasofya yüreğimizde bir yara. Ne zaman cami olarak açılır, Ayasofya’da namaz kılarız işte o zaman o yara kapanır.

Halaçoğlu: Danıştay ‘müze kalsın’ derse Ayasofya kararname ile ibadete açılırAyasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması için gözler Danıştay’ın 2 Temmuz’daki duruşmasında. Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili TVNET canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. Danıştay’ın geçmiş yıllarda olduğu gibi Ayasofya’nın ‘müze olarak devam etmesi’ yönünde kararı verebileceğini ifade eden Halaçoğlu en net formülü ise şöyle açıkladı: ‘Şu an isterse hükümet bir kararnameyle istediği zaman ibadete açabilir.’

NAMAZIMI KILACAĞIM

Recep Yiğit (Esnaf – Kars): Kesinlikle ibadete açılmalıdır. Öyle bazılarının dediği gibi ‘cami olsun ama müze olarak kalsın’ falan değil. Cami olsun ibadete de açılsın. Açıldığı gün Kars’tan geleceğim, namazımı kılacağım Allah’ın izniyle.

Kartal Yerdelen (Çiftçi -Kars): Ayasofya hem Türk milletinin, hem İslam aleminin tarihidir. Bu yara artık kanamasın. Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyoruz.

Barış Koçak

Barış Koçak (İşçi – Amasya) : Ayasofya’nın adı müze olsa da Müslümanların gönlünde camidir. Biz Sultanahmet caminde namaz kılıp Ayasofya’da turist gibi gezmek istemiyoruz.

Ertuğrul Bilmez

Ertuğrul Bilmez (Manav-Adana): Ayasofya’da secde ettiğimizde başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir inşallah. Ayasofya’dan ezan sesinin duyulacağı günü bekliyoruz.

İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yokİBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan’da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen ‘Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna ‘Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok’ cevabını verdi.

Yunus Kılıboz

Yunus Kılıboz (Emekli Polis- Adana): Artık 3 ülkede operasyon yapabilen güçlü ordusu ve ekonomisi olan bir ülkeyiz. İşte bu sebepten dolayı Ayasofya’nın açılması Türkiye’yi Türklerin yönettiğinin kanıtı olacak.

Muhammet Emin İzmir

Muhammet Emin İzmir (Öğrenci- Sivas): Bizleri bu coğrafyadan silmek isteyenlere, bizleri Doğu Akdeniz’de tehdit edenlere Ayasofya’nın açılması güzel bir cevap olacaktır. En büyük hayalim Ayasofya Camimiz’in o huzur veren atmosferinde müezzinlik yapmak.

100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar1453’te camiye çevrilen, 24 Kasım 1934 tarihinde ise müzeye dönüştürülen Ayasofya Türkiye’nin gündeminde. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed’in 1453’te İstanbul’u fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilen yapı 1931’de kapatılmıştı. 1935 yılından itibaren müze olarak hizmet veren Ayasofya’nın cami olarak kullanıldığı yıllara ait hatıralar ise fotoğraflarda yaşamaya devam ediyor.

FATİH’İN BİZE MİRASI

Mine Demirkıyık

Mine Demirkıyık (Öğretmen-Kocaeli): Ayasofya, Fatih’in millete bıraktığı kutlu bir miras. Ne kilisedir ne de müzedir, o her zaman bir camidir. Umuyorum ki Danıştay da ibadete açılması noktasında karar verir ve ben kızım ve eşimle orada şükür namazı kılarız.

Beyza Hacer Toktaș

Beyza Hacer Toktaş (Mali Müşavir- Ankara): Ayasofya sadece Ayasofya’dan ibaret değildir. Ayasofya çağlar ötesinden gelen bir mesajdır, bir çağrıdır.

Alican Yeniçeri

Alican Yeniçeri (Bilişimci- Ankara): Bugün duracağımız nokta Ayasofya’yı ilk Cuma’ya hazırlayanların duracağı nokta ile aynı olmak zorundadır. İlk Cuma’nın imamının da söylediği gibi ‘Baykuştan pervamız yok biz şahinler sürüsüyüz’!



Ayasofya’da ‘Fetih Suresi’ sesleri yükseldiİstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla devam ediyor. Ayasofya’da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu.

Ayasofya’da tarihi anlar: İstanbul’un fethi canlandırıldıİstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Ayasofya’da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu. Kur’an tilaveti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans yoluyla halka seslendi. Sözlerine Fetih Suresi’nin mealiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Fetih yıkmanın değil inşa etmenin, imhanın değil ihyanın, zulmün değil adaletin, zilletin değil erdemin, nefretin değil sevginin sembolüdür’ ifadelerini kullandı. Konuşma sonrasında Ayasofya’nın hemen dışarısında İstanbul’un fethinin canlandırılması seyredildi. Akabinde hava fişek gösterisiyle tören sona erdi.

Bayram yapar o günü kutlarız

Ahmet Yenilmez

Ahmet Yenilmez (Oyuncu – İstanbul): Ayasofya’yı açmalı mı açmamalı mı millet olarak dünya tarihinden çıkartsanız dünya tarihini yazamayacağımız, dünya tarihinden millet olarak çıkartsanız İslam dini sadece Arap yarım adasından ibaret olan bir din haline gelir. Türk milletinin ne tarihine ne fıtratına ne de karakterine yakışacak bir tartışma değildir. Ayasofya’nın açılıp açılmaması meselesi milletimize yakışmaz. Ayasofya zaten camidir. Ayasofya cami olsun söylemi çok saçmadır. Ayasofya’yı ibadete açma meselesi de devletimin başı açtım der, biz tebaaya düşen de devletimizin verdiği ve namus olarak emanet ettiği camiye korumak düşer. İrade devlete aittir. Korumak için bedel ödemek de millete aittir. Ayasofya camisinin ibadete kapatılması bedeli ödemeyi göze alamadığı için alınmış bir karar. Şimdi bu kararı vermelidir, eğik olan başımızı yerden kaldırmalıdır. Ne zaman bu karar alınırsa biz de o günü bayram olarak kutlarız.

Başlangıç olacak

Erdem Yazıcı (Pazar esnafı – İstanbul): Ayasofya açılmalı. Fethin sembolüdür açılması şart. Cami olarak içi boş da olsa, Avrupa’ya Amerika’ya bir cevap niteliği taşıyacak. Bu Allah’ın izniyle başlangıç, mihenk taşı olacak.

Ahmet Bahtiyaroğlu

Ahmet Bahtiyaroğlu (Emekli Polis- Giresun): Uzun yıllar Emniyet Teşkilatı’nda görev yaptım. Çalışma hayatımın bir bölümünde Ayasofya’yı korumakla görevliydim. Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fetih simgesi olan bu güzel eser, biletle ziyaret edilecek bir mekan olmamalı. Ayasofya aslına uygun olarak ezan sesinin yankılanacağı şekilde açılmalı.

Ayasofya tarihinde ilk: Çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı yapıldıMüzisyen Emre Yücelen, yaklaşık bin 500 yıllık tarihe sahip Ayasofya Müzesi tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş akustik test kayıtları gerçekleştirdi. Özel izin ile yapılan akustik testi çalışmalarında, ses ve görüntü kayıtları alınırken Ayasofya’da akustiğin bozulmaması için çekim süresince çalışanların Ayasofya içinde bulunmasına izin verilmedi. Ayasofya kubbesi altında ikili ezan, müezzin mahfilinde saba makamı ezan, mihrapta Fetih ve Nasr sureleri hiçbir ses sistemi desteği olmadan, çıplak ses ile okundu.

Hasan Arapoğlu (Emekli – Ordu): Şu an İstanbul bizim elimizde değil gibi benim için. Açıldığı an İstanbul bizim demektir. Burayı ibadete açtığın zaman ‘burası benim’ dersin.

Şu an İstanbul bizim elimizde değil gibi benim için. Açıldığı an İstanbul bizim demektir. Burayı ibadete açtığın zaman ‘burası benim’ dersin. Yüksel Kurtoğlu (Öğretmen- Ankara): Fatih’in bize emaneti olan Ayasofya’nın aslına dönüştürülerek, ibadete açılmasını arzu ediyorum.

Elif Şafak: Ayasofya kilise olsunElif Şafak, konuk olduğu TV programında çok tartışılacak sözler sarf etti. CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu hafta sonu programında konuşan Şafak, sunucu Çelik’in, ‘Ayasofya bir dönem katedral bir dönem cami oldu. Şimdi cami olmasını isteyenler var. Bunu nasıl görüyorsun?’ sorusuna ‘Ayasofya haftanın bir günü kilise, bir günü cami bir günü de müze olsun’ şeklinde cevap verdi.

Hak yerini bulsun

Murat Kekilli

Murat Kekilli (Sanatçı-İstanbul): “İslamiyet’in yerleşkeleriyle alakalı belli başlı semboller vardır. Kabe semboldür, Kudüs’te Mescid-i Aksa semboldür. Dünyada 3’üncü en iyi bilinen sembol de Ayasofya’dır. Zaten cami olan bir yeri cami yapmak için uğraşıyoruz. Zaten camidir aslına uygun hale getirilmelidir. Orası bir semboldür, hediyedir ortak bir hediyedir. İnkar edilemez buna karşı çıkılmasının da bir anlamı yok. Arada sorunlar yaşanmış karar alınmış aslına dönmelidir” dedi.

“İslamiyet’in yerleşkeleriyle alakalı belli başlı semboller vardır. Kabe semboldür, Kudüs’te Mescid-i Aksa semboldür. Dünyada 3’üncü en iyi bilinen sembol de Ayasofya’dır. Zaten cami olan bir yeri cami yapmak için uğraşıyoruz. Zaten camidir aslına uygun hale getirilmelidir. Orası bir semboldür, hediyedir ortak bir hediyedir. İnkar edilemez buna karşı çıkılmasının da bir anlamı yok. Arada sorunlar yaşanmış karar alınmış aslına dönmelidir” dedi. Bahri Gebel (İşçi- Gaziantep): Ayasofya müze değil bir ibadethanedir. Hak yerini bulmalı Ayasofya Camisi ibadete açılmalıdır. Müslümanların dirilişi olacak

Ayasofya müze değil bir ibadethanedir. Hak yerini bulmalı Ayasofya Camisi ibadete açılmalıdır. Müslümanların dirilişi olacak Zarif Ateş (İşletmeci-İstanbul): Açıldığı takdirde inanıyorum ki Müslümanların üzerinde yeniden dirilişin başlangıcı olacak. Dünya ya Davos’ta atılan tokatsa Ayasofya’nın açılışı yumruk olacaktır.

Açıldığı takdirde inanıyorum ki Müslümanların üzerinde yeniden dirilişin başlangıcı olacak. Dünya ya Davos’ta atılan tokatsa Ayasofya’nın açılışı yumruk olacaktır. Uğur Uluhan (Turizmci- İzmir-): Ayasofya’nın ibadethane statüsüne tekrar kavuşturulması Fatih Sultan Mehmet’in de vasiyetinin yerine getirilmesi noktasında çok önemlidir.

Evliya Çelebi’nin gözünden Ayasofya’nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya’nın tılsımlarını Seyahatnamesi’nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor.

Erdoğan’dan Yunanistan’ın Ayasofya açıklamasına sert tepki: Haddini bilmezse Türkiye’nin yapacağı bellidirCumhurbaşkanı Erdoğan, TRT özel yayınında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. Yunanistan’ın Ayasofya açıklamasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye’ye laf atılır mı? Sen kiminle dans ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye’nin yapacağı şey bellidir’ uyarısında bulundu.

Hasret bitsin

Muhammet Fatih Karışman (Tercüman- Bursa): Hasret bitsin artık. Ayasofya da Müslüman halkta bu mahzunluktan kurtulsun.

Mehmet Filiz (İş adamı- Balıkesir) : Ayasofya açılmalıdır. Kılıç hakkıdır. Türk İslam devletinin mülküdür. Kendi devletine aittir. Tasarrufu kendine aittir.

Mehmet Ali Diner (Yönetici- İzmir) : Ayasofya açılmalıdır. Ayasofya Türklerin kılıç hakkıdır.

Sabır ve dua ile bekliyoruz

Mehmet Drama (Öğretmen-Bursa ): Tüm İslam aleminin istediği gibi ben de bu hatadan dönülüp Ayasofya kapılarının tekrar ibadete açılmasını sabırla ve dua ile bekliyorum.

Muhammet Ali Vatan (Esnaf-Siirt ): Yıllardır bizim olan bir camide artık ibadet etmek İslam aleminin son derece hakkıdır.

Mehmet Uçarman (Emekli – Edirne ): Ayasofya’ya cami olmak ve içerisinde namaz kılmak yakışır.

İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladıİstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlayan konser sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Program kapsamında Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan’ın sahne aldığı konser başladı. Saat 21.30’da Ayasofya’da düzenlenecek Fetih Şöleni programında ise Fetih Suresi okunacak.

Ayasofya’nın tarihiDünyanın en önemli tarih miraslarından biridir Ayasofya. Müslümanlar kadar Hristiyanlar içinde tarihte hep önemli bir yere sahip olmuştur..

Fetih sembolü Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesi için açılan davanın karar duruşması yarın yapılacak. Danıştay 10. Dairesi’nde görülecek tarihi duruşmada, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin iddiaları dinlenecek. Daire, söz konusu iddiaları ve dosyayı değerlendirerek bir karara varacak. Dairenin, yasa uyarınca kararı aynı gün ya da 15 gün içerisinde açıklaması gerekiyor. Ayasofya’ya emsal gösterilebilecek en yeni karar ise Danıştay’ın Kariye ile ilgili aldığı karar oldu. Danıştay, Bakanlar Kurulu’nun 29 Ağustos 1945 tarihli kararıyla müzeye dönüştürülen Kariye’nin yeniden cami yapılmasının önünü açan tarihi bir karara imza atmıştı.

140 yıl önce Ayasofya’nın içi: 6 farklı kareden oluşuyor1880 yılında 6 farklı kareden oluşturularak hazırlanan panoramik Ayasofya fotoğrafı, Pierre de Gigord Fotoğraf Koleksiyonu’ndan çıktı. 140 yıl öncesine ışık tutan fotoğrafı çeken kişi ise bilinmiyor.

https://www.yenisafak.com/gundem/danistay-ayasofyanin-yeniden-cami-olarak-ibadete-acilmasi-icin-acilan-davada-kararini-yarin-verecek-3547430