Patrik Bartholomeos’tan Ayasofya açıklaması: Şu an birlikteliğe ihtiyaç var

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi meselesinde ilk kez konuşan Patrik Bartholomeos, bu kararın milyonlarca Hristiyan’ı İslam’a karşı çevirebileceğini söylerken, şu an ihtiyaç duyulan şeyin birliktelik olduğuna dikkat çekti

Melike Çapan



‘Ayasofya camiye mi dönüştürülsün müze mi kalsın’ tartışmasında sona doğru yaklaşılıyor.

Danıştay 2 gün sonra yani 2 Temmuz’da duruşmasını yapacak. Danıştay’ın daha önceki kararları ışığında yine ret kararları vermesi olası görünüyor.

Ancak Danıştay, Ayasofya’nın camiye dönüşmesine yönelik ret kararı verse de bu bir nihai sonuç olmayacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya da yasayla yeni düzenleme yapılırsa Ayasofya, idarenin takdiriyle ibadete açılabilir.

Gözler 2 gün sonra gerçekleşecek mahkemeyi beklerken Ayasofya hakkında bugüne kadar sessizliğini koruyan İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos bugün ilk kez konuştu.

Ferkiköy Rum Ortodoks Kilisesi’nde 12 Havariler Yortusu kapsamında yapılan ayinin ardından konuşan Bartholomeos, daha önce Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin olarak dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e endişelerini dile getirdiklerini ifade ettiklerini söyledi.

Patrik Bartholomeos, Ayasofya’nın Müslüman ve Hristiyanlar arasında bir çatışma nedeni olmaması gerektiğine dikkat çekti.

Ayasofya’nın tüm insanlığa ait olduğunu ifade eden Patrik Bartholomeos, “Türk halkı bu anıtın evrenselliğini vurgulama sorumluluğuna ve onuruna sahiptir” dedi.

Patrik Bartholomeos, Ayasofya’nın bir müze olarak Hristiyanlık ile İslam arasında bir buluşma, dayanışma ve karşılıklı anlayışın yeri ve sembolü olduğunu dile getirdi.

Bartholomeos, Ayasofya’nın cami dönüştürülmesi kararı verildiği takdirde dünyadaki milyonlarca Hristiyanı İslam’a karşı çevireceğini söylerken, şu an ihtiyaç duyulan şeyin birliktelik olduğuna vurgu yaptı.

Patrik Bartholomeos Ayasofya konusunda mantık ve ihtiyatın hakim olmasını beklediklerini söyledi.

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