İsrail, God-TV’yi kapattı

İsrail Kablo ve Uydu Kanalları Yayın Müdürlüğü (ICCS), Evanjelistlerin televizyon kanalı GOD-TV’nin yayın hakları lisansını iptal etti.

İsrailli yetkililer Evanjelist Hıristiyanlık felsefesini benimsemiş kanalın lisansıdaki şartlarda belirtildiği üzere, İsrail’deki Hıristiyan cemaatlerine yönelik yayın yapmak yerine, sözleşmesine aykırı şekilde, Hıristiyanlık misyonerliği yaptığını belirtti.

İsrail’de din serbestliği anayasal bir hak ancak 18 yaşın altında hukuki ehliyeti olmayan çocuklara yönelik misyonerlik faaliyetleri için ailenin izni gerekiyor.

Yayın hakları lisansının iptal gerekçesinde, İsrail’deki Hıristiyan nüfusa yönelik yayın yapmak için alınan lisansın aslında misyonerlik için kullanıldığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında 7 yıllık lisans sözleşmesi ile açılan GOD-TV’nin web sitesinde kanalın genel müdürü imzalı bir metinde de kanalın misyonu şu ifade ile açıklanıyor: “Bugün tarih yazdık. Artık İncil’in kutsal satırları İsrail’de. Tüm İsraillilerin Mesih’in bir yabancı olmadığını, bir Yahudi olduğunu, adının Yeşua olduğunu ve Onun Halkını unutmadığını bilmenizi istiyoruz.”

İnanç hürriyetinin olduğu ve her cemaatin özgürce dini gereklerini yerine getirdiği İsrail’de nüfusun yüzde 74,2’si Yahudi, 17,8’i Müslüman, yüzde 2’si Hristiyan, 1,6’sı Dürzi ve yüzde 4,4’ü ise farklı inancalara sahip veya inançsız…

http://www.salom.com.tr/haber-115063-Israil_godtvyi_kapatti.html