Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları videokonferans yöntemiyle buluşacak

30 Haziran’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eşbaşkanları İgor Popov (Rusya), Stefan Viskonti (Fransa), Andrew Schofer (ABD) ve AGİT Başkanı Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk’in katılımıyla videokonferans görüşmesi gerçekleştirecek.

Ermenistan Dışişleri Bakanı ile AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları Dağlık Karabağ Sorununun barış çözümünün süreciyle ilgili konular ele aldılar.

Görüşmede taraflar 30 Haziran’da AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları katılımıyla Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında videokonferans yöntemiyle görüşme yapma konusunda anlaştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/30/Ermenistan-Azerbaycan-Karabağ/186811