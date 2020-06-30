40 binden fazla Ermenistan vatandaşı yurda döndü

15 Mart’tan şimdiye kadar Ermenistan Dışişleri Bakanlığı çabalarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen 8.000 Ermenistan vatandaşı ülkesine geri döndü.

Konuyla ilgili Ermenistan Başbakan Yardımcısı, OHAL sorumlusu Tigran Avinyan kendi facebook sayfası üzerinden paylaşımda bulundu.

Avinyan’ın belirttiğine göre bir çok hayırseverin desteğiyle ve yapılan müzakereler sonucunda 2200 Ermenistan vatandaşının ülkeye dönüşü ücretsiz olarak sağlandı. Ermenistan’a geri dönmeleri sağlanması için ABD’den Türkiye’ye, Hindistan’dan Rusya’ya kadar uçak seferleri düzenlendi.

OHAL Sorumlusu “Genel olarak OHAL kontrol merkezi tarafından verilen izniyle gerçekleştirilen uçuşlar sonucunda 40 binden fazla Ermenistan vatandaşı ülkeye döndü.” diye yazdı.

Avinyan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında OHAL Kontrol merkezi tarafından düzenlenen 4 özel uçuşla Çin’den tıbbi malzemelerin ve ekipmanların Ermenistan’a getirildiğini de açıkladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/30/Ermenistan-vatandaş-dönüş/186850