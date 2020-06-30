ԽՈՐԴՐԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԱՄԼՈՅ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ / İSTANBUL ERMENİ BASINI TEMSİLCİLERİYLE İSTİŞARİ TOPLANTI

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր հրաւէրով. 29 Յունիս 2020, Երկուշաբթի, Ժամը 15.00-ին, Պատրիարքարանի մէջ խորհրդակցական հանդիպում մը կայացաւ Պոլսահայ մամլոյ ներկայացուցիչներուն հետ։ Նորին Ամենապատուութեան նախագահութեամբ տեղի ունեցած հանդիպումին ներկայ գտնուեցան Դիւանապետ՝ Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան, Պատրիարքական Փոխանորդ՝ Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան, Ժամանակ Օրաթերթի Աւագ Խմբագիր՝ Արա Գոչունեան, Մարմարա Օրաթերթէն՝ Արի Հատտէլէր եւ Կարօ Համամճեան, Փարոս Ամսաթերթէն՝ Մայտա Սարիս եւ Մկրտիչ Արծիւեան եւ Լոյս Պարբերաթերթէն՝ Արամ Քուրան եւ Շահնուր Քազանճըն։

Նորին Ամենապատուութիւնը արտասանած աղօթքէն յետոյ հանդէս եկաւ ողջոյնի խօսքով, որուն ընթացքին ընդգծեց մամուլի կարեւորութիւնը եւ պարզեց հաւաքոյթին նպատակը, որ էր խորհրդակցիլ Պոլսահայ մամլոյ դէմ հանդիման գտնուած տնտեսական տագնապին շուրջ։ Ներկաներ կարգաւ խօսք առնելով, նախ Նորին Ամենապատուութեան շնորհակալութիւն յայտնեցին իր ցուցաբերած հայրական մերձեցման համար եւ ապա՝ իրենց հաստատութեանց մասին տեղեկութիւններ փոխանցեցին ու ներկայացուցին իրենց մտահոգութիւնները։ Արտայայտուած գաղափարներէն յայտնի կը դառնայ թէ՝ ներկայիս Հայ Մամուլը կը պայքարի տնտեսական տագնապին դէմ, որ համազօր է հոսանքի դէմ թիավարելու։ Բոլորը յայտնեցին թէ՝ կը կարօտէին համայնքային հաստատութեանց հետաքրքրութեան եւ իրենց գլխաւորութեամբ կատարելի օժանդակութեան։ Բոլորը յայտնեցին, թէ Հայ մամուլը կարեւոր էր իր առաքելութեամբ եւ այդ առաքելութեան ցարդ գոյատեւումը կարելի դարձած էր յանձն առնուած զոհողութեամբ։

Աւելի քան երկու ժամ տեւող հանդիպման աւարտին, Նորին Ամենապատուութիւնը յայտնեց թէ՝ Պատրարքական Աթոռը կը գնահատէ Պոլսահայ Մամուլի գործունէութիւնը եւ իր բարոյական աջակցութիւնը կը բերէ իրենց առաքելութեան շարունակութեան համար։ Կարեւորութեամբ նշեց Հայատառ մամուլի գործունէութիւնը, որուն գլխաւոր նպատակն էր տէր կանգնիլ Արեւմտահայերէնի, նաեւ շեշտեց որ հայ մամուլը պէտք է մուտք գործէ հայ համայնքի բոլոր խաւերէն ներս։ Այս առթիւ ներկաներուն թելադրեց Հայ Համայնքի Հիմնարկներու Միութեան գծով հանդիպում ունենալ նաեւ համայնքային վարչայիններուն հետ։

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin davetiyle, 29 Haziran 2020, Pazartesi, saat 15.00’te, Patrikhane bünyesinde İstanbul Ermeni Basını temsilcilerinin katılımlarıyla istişari bir toplantı gerçekleşti. Patrik Hazretleri’nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, Jamanak Gazetesi’nden Ara Koçunyan, Marmara Gazetesi’nden Ari Haddeler ve Garo Hamamcıyan, Paros Dergisi’den Mayda Saris ve Mıgırdiç Ardzivyan ve Luys Medya’dan Aram Kuran ve Şahnur Kazancı katıldılar.

Patrik Hazretleri yaptığı açılış duası sonrasında katılımcıları selamlarken, basının önemini vurguladı ve toplantının amacını belirti. Bu bağlamda İstanbul Ermeni Basını’nın karşı karşıya bulunduğunu ekonomik kriz gündeme geldi. Katılımcılar sırayla söz alarak, öncelikle Patrik Hazretleri’nin gösterdiği yakın ilgi nedeniyle kendilerine teşekkür ettiler ve sonrasında kurumlarının karşılaştıkları sorunları aktardılar. Endişelerini belirten katılımcılar, Ermeni Basını’nın karşı karşıya bulunduğu ekonomik sıkıntıyı vurgularken, çalışmalarının akıntıya karşı kürek çekmeye eşdeğer olduğunu belirttiler. Tüm katılımcılar, cemaat kurumlarının ilgilerine ihtiyaçları olduklarını belirterek bu bağlamda onların yardımlarının çok kıymetli olduğunu vurguladılar. Ermeni Basını’nın ve hizmet anlayışının önemini bir kez daha hatırlatarak, şimdiye kadar gerçekleştirdikleri çalışmaların ne denli büyük bir fedakârlık barındırdığını söylediler.

Yaklaşık iki saat süren toplantı sonunda, Patrik Hazretleri, Patriklik Makamı’nın İstanbul Ermeni basının çalışmalarını takdir ettiğini ve manevi desteğinin her zaman yanlarında oluğunu belirtti. Ermenice olarak yayın yapan basın kuruluşlarının, başlıca amaçlarından birisinin İstanbul Ermenicesi’ni ayakta tutmak olduğunu hatırlatarak, kuruluşların devamlılığı açısından cemaatimiz kurumlarına da başvurmalarını önerdi. Bu bağlamda, katılımcılara sorunlarını ERVAB bünyesine taşımalarını ve burada yöneticilerle de istişare toplantıları yapmalarını önerdi.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/a.127587797401112/1565446166948594/?type=3&theater