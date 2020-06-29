Ermenistan’da koronavirüs: vaka sayısı 25 bini aştı

29 Haziran günü saat 11:00 itibarıyla Ermenistan’da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 25.127’ye ulaştı.

Son bir gün içerisinde tespit edilen yeni vaka sayısı 482’yken, 181 kişi iyileşti, 7 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının ülkede yayılmaya başladığı günden beri toplam can kaybı sayısı 433’e ulaşırken, toplam iyileşenler sayısı ise 13.297 olarak açıklandı.

Son bir günde ülkede 1.398 koronavirüs testi yapıldı, toplam yapılan test sayısı 110.571’e ulaştı. Şu anda tedavi gören hasta sayısı 11.254 olarak açıklandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/29/Ermenistan-koronavirüs/186742