Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın Ermeni Soykırımı konulu demeci Arap basınında

Mısır’da 1875 yılından beri yayınlanan en itibarlı Arap gazetelerinden biri olan Al-Ahram’da 25 Haziran’da yayınlanan Ermensitan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın demeci, Arap dünyasında büyük ilgi gördü.



Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın demecini hem yorumlayan, hem kendi sayfalarına taşıyan diğer Arapça gazeteler, Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın Ermeni Soykırımı ile ilgili sözlerini tekrar ve tekrar yayınladı.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, “Biz Ermeni Soykırımı’nı unutamayacağız ve onun sonuçlarını kabul edemeyeceğiz. Kurbanların ve kurtulanların çektiği çileleri göz ardı edemeyiz ve onların nesilleri için güvenli ve onurlu bir gelecek sağlamalıyız” ifadelerine yer vermişti.

“Ermeni Soykırımı suçunun zamanaşımı süresi yoktur: Osmanlılar, tarihindeki en korkunç Soykırımı gerçekleştirdiler” başlıklı makalenin tam metni, Kürt “Fırat Hbaer Ajansı” ve Suriye merkezli “Alazmenah” gazetesi tarafından da yayınlandı.



Anılan demeçte Ermenistan Cumhurbaşkanı, Ermeni Soykırımı konusunu değerlendirerek, Soykırımın tanınmasının önemine değinmişti.



Sarkisyan, “İnsanlığın, Ermeni Soykırımı’ndan ders almadığını farketmek acı vericidir. Ermeni Soykırımı unutuldu, uzun zaman tanınmamış ve kınanmamış kaldı, halbuki tanınması ve kınanması, insanlığın tarihinde yeni benzeri suçların işlenmesini önleyebilirdi. Ve ondan sonra insanlığın başına yeni soykırımlar geldi” ifadelerini kullanmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/29/Ermeni-Soykırımı-Arap-basını/186790