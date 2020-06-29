Ermeni Janna Barseghyan, Strasburg’un yeni Belediye Başkanı oldu

Fransa’lı Ermeni çevreci ve siyasetçi Janna Barseghyan, Strasburg Belediye Başkanlığına seçildi.

Fransa’nın “Avrupa Ekoloji ve Yeşiller” Partisinin Başkanı olan Barseghyan, yapılan seçimlerde seçmen oyunun yüzde 42.5’ni adı.

39 yaşındaki siyasetçi, Paris’te dünyaya geldi. 2002 yılında Strasburg’a taşınan Barseghyan, burada Fransa’nın ve Almanya’nın yasalarını araştırdı ve çevre avukatı oldu. Bir çevreci ve aktivist olarak birtakım çevre koruma projelerine katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/29/Ermeni-Strasburg-Belediye-Başkanı/186691