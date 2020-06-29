Duvarlarında iki nişli mezar yer alıyor

Kapadokya’nın kalbi Göreme kasabasında Karanlık Kilise ile Çarıklı Kilise arasında yer alan Azize Catherine Şapeli, hem narteksi, hem de naosu serbest haç planlı, merkezi kubbeli, haç kolları beşik tonozlu ve apsisi templonlu.

Kapadokya‘nın kalbi Göreme kasabasında Karanlık Kilise ile Çarıklı Kilise arasında yer alan Azize Catherine Şapeli, hem narteksi, hem de naosu serbest haç planlı, merkezi kubbeli, haç kolları beşik tonozlu ve apsisi templonlu. Narteks zemininde dokuz mezar, duvarlarında ise iki nişli mezar yer alıyor.

Şapelin sadece naos kısmı figürsl dekorasyonlar içermekte. Pandantifler kabartma geometrik süslemelerle bezenmiş.

Anna adındaki donor tarafından yaptırılan Azize Catherine Şapeli, 11. yüzyıla tarihlenmekte.

Sahneleri:Templonlu apsiste Deesis, altında madalyonlar içinde kilise Babaları, (Gregory, Basil, John Chrysostom) kuzey haç kolunun güney duvarında at üzerinde Aziz George, karşısında Aziz Theodore, Azize Catherine ve diğer aziz tasvirleri.

Niş nedir? Niş ne demektir?

1. Niş; Oyuk demektir. Genel olarak terim oyuk, göz, hücre anlamında kullanılır.

Arkeolojide niş, çeşitli amaçlarla açılmış küçük hücre ve oyuklara verilen isimdir.

Mimari ve Sanat Tarihi açısından Niş; mimari yapılarda duvar içinde bırakılan oyuklara verilen addır. Çok eski zamanlardan beri kullanılagelen mimari öğedir.

Binalardaki duvar süslemeleri arasında hem işlevsel hem de görsel olarak önemli bir yere sahip; süsleme veya değişik amaçlar için duvar içine oyulan, üstü kemerli girinti veya hücredir.

Bu girintilere çoğunlukla vazo, heykel gibi sanat yapıtları konmaktadır. Romalılar nişi, yapılan hem içinde hem de dışında kullanmışlardır.

Niş inşaat terimi olarak, çoğu zaman üstü kemerli duvar hücresi anlamında kullanılırken, dekorasyon terimi olarak; geniş bir mekana açılan ve genellikle içlerine eşya koymak amacıyla duvara oyulmuş, çoğu üstü kemerli ve mukarnaslı duvar girinti veya hücre anlamına gelir.

http://www.fibhaber.com/turizm/duvarlarinda-iki-nisli-mezar-yer-aliyor-h119021.html