Dadyan’da Alis Bayram dönemi sona erdi

Bakırköy Dadyan Okulu Müdürü Alis Bayram görevi bıraktı.

Bayram, özel sebeplerden ötürü görevini bıraktığını açıkladı. Konuyla ilgili Agos’a konuşan Alis Bayram, Okul’un bağlı olduğu Dzınunt Surp Asdvadzazni Kilisesi Vakfı ile herhangi bir sorun yaşamadığını, görevi bırakma isteğini Vakfa ilettiğini belirtti. Bayram vakıf yönetiminin de bu isteğine olumlu yaklaştığını söyledi.

Alis Bayram 2010 yılında görevi bir önceki müdür Hermine Benlioğlu’ndan devralmıştı. Dadyan Okulu yönetimi görevi kimin üstleneceği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24230/dadyan-da-alis-bayram-donemi-sona-erdi