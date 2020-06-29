Büyükdere ve Ortaköy kiliseleri yönetimlerine atama

Büyükdere Surp Hıripsimyants Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetimi’ne Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir atama yapıldı. Melisa Aslin Süme mazbatasını alarak başkan yardımcısı olarak göreve başladı. Ortaköy Surp Asdvadadzin Kilisesi Yönetimi’ne de Aksel Şahingöz yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Büyükdere Kilisesi yönetiminden yapılan duyuru şöyle:

“Kilisemizde 5 kişi olan yönetim kurulumuza Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden mazbatasını alan Melisa Aslin Süme Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Melisa Aslin Süme Hisar Surp Santuht Kilisesinde halen Sarıyer bölgesinden seçilmiş yönetici olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Büyükdere kilisemizin protokol ve halkla ilişkilerini organize etmektedir. Önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlerde kendisi kilise vakfımızın başkan adayıdır.”

Kilise vakfının yönetim kurulu başkanlığının halen Murat Süme yürütüyor.

Ortaköy Surp Asdvadadzin Kilisesi Yönetim Kurulu’na da VGM tarafından yeni bir atama yapıldı. Aksel Şahingöz yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. Beş kişiden oluşan kilise yönetim kurulu böylece altı kişiye yükseldi.

Kilise Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten İskender Şahingöz atama ile ilgili olarak Agos’a yaptığı açıklamada “Bu babadan oğula geçecek bir şey değil, Aksel Şahingöz, eğitimini tamamlamış, Londra’da master yapmış genç bir isim. Önümüzdeki dönemde yapılacak seçimler ne gösterir bilemeyiz” dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl yönetim kurulu üyesi boşalan azınlık vakıflarına atama yoluyla yeni üye getirilmesini sağlayan bir genelge yayınlamıştı.

Azınlık vakıfları, yönetim kurullarını seçimle belirliyor. Ancak 2013 yılında seçim yönetmeliğini iptal eden Vakıflar Genel Müdürlüğü halen yeni bir yönetmelik yayınlamış değil. Bu nedenle birçok vakıf yönetim kurullarını yenileyemiyor. Geçen yıl getirilen atama yöntemi seçimleri daha da geciktireceği gerekçesiyle eleştirilmişti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24231/buyukdere-ve-ortakoy-kiliseleri-yonetimlerine-atama