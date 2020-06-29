Biraz da şuralarıma ek vergi!

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Murat Muratoğlu

Vay efendim durduramıyoruz! Neyi? Ek gümrük vergilerini… Ee zaten onları biz koyuyoruz! Kimseye sormaya gerek bile kalmıyor. Tek bir kararname yetiyor. Gece Resmi Gazete’de yayınlanıyor, sabahına yürürlüğe giriyor.

Bu sefer de 400 çeşit ürüne ek vergi geldi. Sorsan; “yerli üreticiye destek”diyecekler. Yemezler! Toplamda 6000’den fazla ürüne gelen ek verginin kaçının tamamı Türkiye’de üretiliyor? Sıksan 1000’i geçmez!

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Bu vergiler tamamen farklı hedefe kitlenmişler. Merkez Bankası’nın döviz rezervi 22 milyar dolar ekside… Katlanılamaz daha da dibe gitmesine. Çıkıp ekonomi toparlanıyor diye nutuk atıyorlar. Zira benim önüme gelen tablolaronların da önüne gidiyor. Maalesef bu işten çıkış yok, bunu onlar da biliyor.

Nitekim esas sorun paranın dışarıya gitmesi değil, Türkiye’ye dışarıdan hiç para gelmemesi! Yani sorun harcamak değil, kazanamamak. 18 yıl boyunca ülkeyi yönetip, boğazına kadar borçlanıp ülkeyi ithalat cennetine çevireceksin, para bitince yerli üretimi destek ayağına vergileri bindireceksin.

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Yerli üretimi, ithalat kapılarını sonuna kadar açarak yıllar önce bitirdin. Ülkede üreten kim varsa ya ithalatçı oldu ya inşaatçı… Her hafta bir şeylere ek vergi geldiği halde bir tane fabrika açıldı, yatırım yapıldı haberi çıktı mı? Çıkmadı! Yönetimine güvenilmeyen bir ülkede yatırım yapılmaz. Peki, gelen vergiler niye eylül ayına kadar? Belki turizmden üç beş bir şey gelir, döviz rezervleri nispeten rahatlar. Hâlâ bunu umuyorlar! Türkiye’yi rahatlatan para gelmeyecekbunu dahi göremiyorlar! Turizm Bakanı’na sorsunlar… Geçen yılın yarısını yakalayabilirsek öpüp başımıza koyalım diyor. Kime diyor? Sana bana demesinin bir önemi yok ki! Kararları ülkede bir kişi alıyor.

NEDİR BU TÜRK DÜŞMANI FİLİSTİN AŞKI?

Ülke 5 dolara muhtaç hale geldi. Yine de bizim vergilerden tam 5 milyon dolar hibe olarak Filistin’e gitti. Para Filistin’de kime gidiyor? O para nereye ve nasıl harcanıyor? Bilen yok! Madem hibe edecek kadar çok paramız var, nedir bu ek vergiler? Nedir 10 lira alabilmek için yollanan SMS’ler?

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Filistin dediğimiz ülkeyi büyüteç altına alalım. Önce bayrağına bakalım.

Bayrağındaki üç dikey şerit Abbasi, Emevi ve Fatimi hilafetlerini simgeler… Kırmızı üçgen ise Arapların Türklere karşı gerçekleştirdiği isyanın ve akıtılan kanların sembolüdür. Adamlar açık açık Türk düşmanı… Koşa koşa sözde Ermeni soykırımını tanıdı… Ermenistan yapsaydı yardımı! Türkiye’nin terör tehdidini ortadan kaldırmak için Suriye’nin kuzeyine başlattığı operasyonu kınadı… Libya ile yaptığımız anlaşmaya karşı çıktığı gibi bir de diğer cephedeyer aldı. Birleşmiş Milletler de tek bir kez lehimize oy kullanmadı. Ortaklık teklif etmemize karşın Doğu Akdeniz doğalgazları için Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan ile anlaşma imzaladı.

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Biz ne yapıyoruz? Koşa koşa para yetiştiriyoruz. Hem de dolar bazında… Neden? Çok paramız varsa Filistin’e yollayacağına kendi çocuklarının öğrenim kredilerini sil madem!

https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/murat-muratoglu/biraz-da-suralarima-ek-vergi-5900163/