Հայկական գորգերը վերադառնում են Հայաստան, որ կրկին ճամփորդեն/The Revival of Armenian Rugs and Carpets

Գորգարվեստով զբաղվող ընկերները իրենց աշխատանքը տեղափոխել են Հայաստան։ Հայկ Օլթաճըն ու Հրաչ Կոզիբեյոքյանը զարգացնում են հարյուրից ավելի տարի օգտագործված գորգերի վերանորոգման ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակում աշխատատեղեր են ստեղծվելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մայրիկների համար։

Two friends who’ve been involved in carpet weaving for years have moved to Armenia. Hayk Oltaci and Hratch Kozibeyokian are developing a program of restoring hundred-year-old rugs and carpets. Under the program, jobs will be provided for people with disabilities and mothers of disabled children.

https://www.civilnet.am/news/2020/06/28/Հայկական-գորգերը-վերադառնում-են-Հայաստան-որ-կրկին-ճամփորդեն-The-Revival-of-Armenian-Rugs-and-Carpets/388568