Gelecek Papa

Reha Erus

Ayrıca Alman Papa Joseph Ratzinger yani 16. Benediktus’un beklenmedik istifası ve ölmeden başka bir Papa’nın seçilmesini de yerinde tanık olmuştum.16. Benediktus’un ölmeden unvanından vazgeçmesi ortaya “Emerit” Papa vakasını Katolik toplumuna ilk kez yaşatılmış olması da din tarihine damgasını vurmuştu. Emekliye ayrılan Papa Benediktus’un yerine yine alışılmaşın dışında Cizvit inançlı Arjantin’li Kardinal Jorge Mario Bergoglio Francesko adını alarak Papa seçilmişti.

2013’ten beri Kadolik dünyasını yöneten Papa Francesko “Emerit” Papa 16. Benediktus’un gölgesinde Vatikan’da radikal kararlar almasıyla dikkatleri çekiyor.

Bir medyanın İtalya temsilcisi genelde bu ülkenin topraklarında bulunan Vatikan, San Marino, Malta Şövalyeleri dişinda Malta’dan da sorumlu tutulur.

Bir çok Hristiyan ülkesi medyası Roma’ya temsilci olarak salt Vatikan’dan sorumlu gazeteci gönderir. Bunlara medya dilinde “Vatikanist” denir. Görevleri Papa’yı izlemektir.

Geçenlerde etkin “İl Giornale” gazetesinde benimde tanıdığım Vatikan uzmanı İngiliz gazeteci Edward Pentin’in Ekim’de piyasaya çıkacak “Next Pope” (Gelecek Papa) adlı kitabı ile ilgili bir söyleşi vardı. İlginç geldi.

Bilindiği gibi Papa Francesko’nun da sağlık sorunları var. Ancak “Emerit” Papa 16. Benediktus ölmeden görevinden istifası söz konusu değil. Pentin tıpkı İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino’nun “Young Pope” (Genç Papa) dizi filmindeki gibi varsayım ve kurgularla Papa Francesko sonrası gelecek Papa’yı sorguluyor. Yazar kitabında 19 profili inceliyor ama kafasında bir kare ası kurmuş. Dört Kardinal “Sonra ki Papa” olabilir. Bunlar Amerika’lı Robert Burke, Gine’lı Robert Sarah, Filipinli Luis Tagre ve Dişişleri Bakanı görevini yürüten İtalyan Pietro Parolin. Her birini mercek altına almış Pentin. Papa Francesko’nun halefinin ne denli muhafazakar olması gerektiği halen Vatikan Kardinaller Kolejin kulislerinde fazlasıyla tartışılıyor.

Son üç Papa alışıla gelmişin dışında İtalyan değil. Süper güç Amerika Katolik dünyasına egemen olarak bir Papa’yı seçtirememiş hala. Uzak Doğu’dan da bir Papa adayının Vatikan’a yolu düşmemiş. Bol Afrikalı Kardinal var ama Siyahi bir Papa henüz Sen Piyer Meydanına inememiş.. Kardinaller arasında da sol ve sağ görüşlüler varmış. Perlin bunu da kaleme almış ayrıntıları ile anlatmış. Okuyacağız. Papa Francesko ciddi bir muhafazakar olmasına karşın son zamanlarda kilisede büyük atlımlar yaptı. Bazı kokuşmuş geleneksel ve sert tabuları yıktı.

Pedofili tutkunu din adamları ile büyük bir mücadeleye girdi. Diğer Papalar gibi bu konuda suskunluğu, gizliliği, üç maymun oyununu elinin tersiyle itti, ifşa etti, savunanları görevden aldı. Halkın, inançlının Papa’sı oldu. Yerine seçilecek Papa’nın görevinin zorluğunun anlatıldığı Edward Pentin kitabını piyasaya çıktığında mutlak okumak gerek.

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