80 yıl cami olarak kullanılan tarihi yapı kiliseye dönüştürülüyor

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Elâzığ’ın Kovancılar ilçesi Ekinözü (Habap) köyünde, 1700’lü yıllarda kilise olarak inşa edilen, ancak 1915’te camiye dönüştürülen tarihi yapı, köylülerin yeni bir cami yapmalarıyla birlikte boş kalarak metruk bir binaya dönüştü.

Kovancılar ilçesi Ekinözü (Habap) köyünde, yaklaşık 80 yıl boyunca cami olarak hizmet veren, ancak köylülerin 90’lı yıllarda yeni bir cami inşa etmeleriyle terk edilen ve zamanla harabeye dönen tarihi yapı, Elâzığ Müze Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tekrar kilise olarak restore edilmeye başlandı.

Arkeologlar eşliğinde Elâzığ Müze Müdürlüğü’ne bağlı 10 kişilik ekip, 1915’te cami olarak dini hizmet vermeye başlayan tarihi yapıyı tekrar kiliseye dönüştürmek üzere çalışmalara başladı.

Proje için, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nden onay alındığı ve çalışmalar için devlet ödeneğinin sağlandığı belirtildi.

Kovancılar ilçesi Ekinözü köyünde ve çevresinde hiçbir Hristiyan bulunmamasına rağmen yaklaşık 80 yıl cami olarak hizmet sunmuş tarihi bir yapının, kilise olarak inşa edilmeye başlanması dikkat çekici bulundu. (İLKHA)

https://ilkha.com/kultursanat/80-yil-cami-olarak-kullanilan-tarihi-yapi-kiliseye-donusturuluyor-129869