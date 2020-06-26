Yerevan Devlet Üniversitesi’nde Soykırımları önleme çalışmaları kürsüsü kuruldu

Yerevan Devlet Üniversitesi ile UNESCO, YDÜ’de Soykırımlar ile insanlığa karşı işlenen suçları önleme çalışmalarına odaklı bir kürsünün kurulduğunu duyurdu.



Yerevan Devlet Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre UNESCO, her yıl dünyanın farklı ülkelerinde kürsüler kurma projelerinden yarışma ilkesiyle bazılarını seçip hayata geçiriyor.

Soykırımlar ile insanlığa karşı işlenen suçları önleme çalışmaları kürsüsü, YDÜ’nin Ermeni araştırmaları enstitüsünün bünyesinde faaliyet gösterecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/26/Yerevan-Devlet-Üniversitesi-Soykırım-UNESCO/186638