Yahnici’den soykırım yalanları konusunda harekete geçme çağrısı

Konuya ilişkin köşe yazısında daha önce “Ermeni soykırım yalanları karşısında karşı propaganda atağı ve acil eylem planı” başlıklı bir çalışma hazırladığını anlatan Yahnici, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bilgilendirici bir yazı gönderdiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Prof. Seyit Sertçelik’in konuya büyük ilgi ve incelik gösterdiğini ifade eden Şevket Bülent Yahnici, Sertçelik’e incelemesi için dosyayı gönderdiğini ve üzerine yaptıkları telefon sohbetinde Sertçelik’in de yapılması gerekenler noktasında olumlu yaklaştığını anlattı. Yahnici köşe yazısında şunları ifade etti:

“21. Dönem Parlamentosu Dışişleri Komisyonunda değerli bir devlet adamı, ülke sevdalısı, tecrübelerinden çok şey öğrendiğim Kamran İnan Bey’le çalışma şansımız olmuştu. Kamran Bey de Türkiye’nin bütün uluslararası platformlarda, parlamentolar ve parlamenterler nezdinde savunulmasında, lobicilik faaliyetlerinde topyekün davranılması gerektiğine inanıyor, sivil toplum ilişkilerinin de dış politikada değerlendirilmesi gerekliliğine inanıyordu. Meslek kuruluşlarının (baro, mimar mühendis odası, ticaret odaları, işçi-işveren kuruluşu, medya kuruluşu, spor kulübü vs.) akla hayale gelebilecek her aktörün ülke dış politikasında lobicilik yapar hale getirilmesi gerektiğine inanıyordu. Ben de aynen rahmetli Kamran Bey gibi düşündüğüm bu konuda bir şeyler yapmak için çok çabaladım. Milletvekilliğim bittikten sonra 21. dönem milletvekili ve Dışişleri Komisyonu üyesi olarak bu konuda yazıp çizmeye devam ettim. Turkish Daily News’da bir makalem yayınlandı. Ayni makalede söylediklerimi bir rapor halinde galiba 2004’dü, ‘Ermeni soykırım yalanları karşısında karşı propaganda atağı -Acil Eylem Planı’ başlığı altında bir metin olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye gönderdim. Dün bütün bunların Sayın Erdoğan, Sayın Çiçek ve Sayın Sertçelik arasındaki bir toplantının konusu olduğuna dair haberi büyük keyif ve mutlulukla okudum. Aydınlarımız, üniversitelerimiz, medyamız, bütünüyle sivil toplum kuruluşlarımız karşı propaganda atağı ve acil eylem planı zamanıdır. Konu ciddidir, şakası yoktur. Herkes elini bu işin altına sokmak zorundadır.” – ANKARA

https://www.sondakika.com/haber/haber-yahnici-den-soykirim-yalanlari-konusunda-harekete-13363590/