Vatikan, Ermenistan konulu yeni bir posta pulu hazırladı

Papa Francis’in Ermenistan ziyaretinden 4 yıl geçti, ancak bütün dünyanın dikkatini çeken bu önemli ziyaretinin yankıları devam ediyor. 2020 yılı “Bitki Sağlığı Yılı” ilan eden BM’in inisiyatifine katılan Vatikan da, konuya özel posta pulu hazırladı.

Pulun üzerindeki resimde, Ermenistan’da bulunan Papa Francis ile Tüm Ermenileri Katolikosu 2. Garegin’in, sembolik Nuh Gemisi içindeki üzümü suladıkları an tasvir ediliyor. Böylece bitki ve dünya sağlığının da bir ruhani değer olduğuna vurgu yapıldı.



24-26 Haziran 2016 tarihlerinde Papa Francis’in Ermenistan ziyareti, daha önce de Vatikan tarafından devreye konulan posta pullarının konusu olmuştu. “İlk Hristiyan Devlete ziyaret” başlıklı posta pullarında Ermeni Soykırımı’nın Anıt Kompleksi Tsiternakabert önünde dua eden Papa Francis’in resmi yer almıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/26/Vatikan-Papa-Francis-Ermenistan/186654