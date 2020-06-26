Türkiye-Ermenistan sınırındaki tarihi köprü onarılacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye–Ermenistan sınırında yer alan UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Ani Ören Yeri’nde bulunan tarihi İpek Yolu Köprüsü onarılıyor.

‘Gazetekars.com’da yer alan habere göre Karayolları Genel Müdürlüğü, Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından sadece ayakları kalan tarihi İpek Yolu Köprüsü’nün onarımı için proje ihalesi yapıldı.

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan, tarihi İpek Yolu Köprüsü proje ihalesinin ardından köprünün restorasyonu yapılmak üzere çalışmaların en kısa sürede başlayacağı bildirildi.

Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan gazetemize yaptığı açıklamada, “Ani Ören Yeri bizim için çok önemli ve kıymetli, zira Sultan Alparslan’ın 1064 yılında Anadolu’ya ayak bastığı ilk yer. Nitekim bulunduğumuz bölge daha sonra birçok kültüre geçmişte olduğu gibi başkentlik yapmaya devam etmiş ve Ani’nin en önemli özelliklerinden biri İpek Yolu üzerinde olması. İşte bu İpek Yolu üzerinde olmasından kaynaklı İpek Yolu’nun tamamlayıcısı Arpaçay’ın ve Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın belirleyicisi olan çayın üzerindeki tarihi köprüyü de inşallah Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarihi köprüleri restore ettiği gibi restore edecek. Çalışmalar yakında başlayacak, bu da bizim için çok çok kıymetli zira hem Kültür ve Turizm Bakanımız hem birçok Bakanımız ve Bakanlığımız bu projenin, Ani Ören Yeri’nin daha fazla gün yüzüne çıkartılması ve bilinmesi adına bir gayretleri var, inşallah tarihi köprünün de restore edilmesi bunun bir tamamlayıcısı olacak, hayırlı uğurlu olsun. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Karayolları Genel Müdürümüz, Kars’ta da Karayolları Bölge Müdürümüz olmak üzere onlara da emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Ani Ören Yeri’nin bütün enstrümanlarıyla ortaya çıkmasını isteyen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ise, “Ani şehrinin biliyorsunuz büyük kısmı yerin altında. Orada kim bilir daha neler çıkacak burayla alakalı. Hangi medeniyetlerden ne izler, ne kalıntılar, ne yaşamlar göreceğiz ama şuanda yer üstünde olan yapıları yeniden hayata kazandırmak, tarihi dokuya katmak ve bunların daha doğrusu sürdürülebilirliğini sağlamak, çünkü her geçen gün çöküyor, yıkılıyor, kayboluyor. Dolayısıyla bu köprü de bunlardan bir tanesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı halihazırda şuan bize lazım olan yolları ve ulaşım ağını yapıyor ama bir taraftan da böyle tarihe sahip çıkıyor. Bu çalışmalar bizim için de çok anlamlı. O anlamda Kars’a ve Ani Ören Yerine genellikle “Harabe” ismi kullanılıyor ama biz burayı yaparak o “Harabe”ler deyiminden kurtarmak istiyoruz. Ani Ören Yerine yeni bir anlam ve değer katacak, Türkiye’de tarihi dokuya anlam katacak. O yüzden bu çalışmaları son derece önemsiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu