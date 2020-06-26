Muğla’da antik kent içindeki yerleşik hayat ilgi çekiyor

Seydikemer ilçesindeki Dodurga Mahallesi sınırlarında kalan yaklaşık 2 bin yıllık Sidyma Antik Kenti’nde yaşam kesintisiz olarak devam ediyor. Çoğunluğu yaşlı kadınlardan oluşan mahalle sakinleri, Roma dönemine ait bugün sütunlarıyla ayakta duran Stoa, Artemis Mabedi, ilginç kaya mezarları, hamam ve kilise gibi günümüze ulaşan kalıntılar arasında tarihle iç içe yaşıyor.

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi’nin sakinleri, yaklaşık 2 bin yıllık Sidyma Antik Kentinin günümüze ulaşan kalıntıları arasında günlük yaşamını sürdürüyor.

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Muğla’nın önemli turizm rotaları arasında yer alan Seydikemer ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Sidyma Antik Kenti’nin tarihi, milattan önce birinci yüz yıla kadar uzanıyor.

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Antik kenti sınırlarına alan Dodurga Mahallesinde ise günlük yaşam kesintisiz devam ediyor.

Sidyma’dan günümüze ulaşan Roma dönemine ait Artemis Mabedi, tiyatro, ilginç mimariyle yapılmış kaya mezarları, hamam ve kilisenin yanında bugün sütunlarıyla mahallenin ortasında ayakta duran Stoa, farklı medeniyetlerden kalan kültürel mirasa sahip çıkan mahalle sakinlerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

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Antik kente gelen yerli ve yabancı turistler de tarihle iç içe süren ilginç hayat hikayelerine şahitlik ediyor.

Mahallede çoğunluğu yalnız olan yaşlı kadınların yaşaması dikkati çekiyor.

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Antik kentin kalıntıları arasında günlük yaşamını sürdüren mahalle sakinleri tarım ve hayvancılığın yanında dokuma işiyle uğraşıyor.

Mahallede tarihi mirasa sahip çıkarak yaşamlarını sürdüren yaşlı kadınların, ellerine ve yüzlerine yansıyan kırışık çizgileri adeta zamanın izlerini taşıyor.

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Mahalle sakinleri komşuluk ilişkilerindeki yardımlaşmaları ve birbirlerine olan destekle de takdir topluyor.

“Mahalle sakinleri gönüllü turist rehberi gibi”

Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dodurga Mahallesi’nin tarihi dokusuyla ilçenin en güzel noktaları arasında yer aldığını söyledi.

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Mahalle sakinlerinin gönüllü turizm elçisi gibi olduğunu ve adeta tarihe bekçilik yaptığını vurgulayan Gökçekuyu, “Bölgede yaşayanlar bir yandan tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor, bir yandan da içinde bulundukları antik kente sahip çıkıp gönüllü turizm elçisi gibi çalışıyor.

Vatandaşlarımız bölgeye ziyarete gelenlere de antik kent halkında bilgi veriyor.” ifadelerini kullandı.

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Dodurga Mahallesinde yaşayan, 81 yaşındaki Emine Türk de 7 çocuğunun da çalışmak için farklı yerlerde olmasına rağmen doğup büyüdüğü yeri terk etmeyi hiç düşünmediğini belirtti.

Gençlik yıllarında hayvancılıkla ve tarımla uğraştığını anlatan Türk, “Bu yaşıma kadar köyde kaldım. Kendime bakmakta güçlük çekmeme rağmen beni yanlarına almak isteyen çocuklarımın yanına gitmiyorum.

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Burayı terk edemiyorum.” diye konuştu.

https://www.milliyet.com.tr/galeri/muglada-antik-kent-icindeki-yerlesik-hayat-ilgi-cekiyor-6244906/1