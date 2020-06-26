CHP’nin kimlik sorunu

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Arif Altunbaş

Yunan Kralı I. Konstantin mezarından kalksa, önce; borç bataklığında can çekişen Yunan halkının değil, nüfus kağıdında TC. yazan İzmir’e ayrı bayrak ve özerklik isteyen bazı PKK’lı ve CHP’li dönmeleri alnından öperdi. Nefretle, kanla , kinle işgal ettiği İzmiri öyle kolayca Yunanistan’a bağlamak isteyen yerli münafıklar varken, adam her halde kalkıpta Yörük Ali ve Çakırcalı Mehmet Efenin torunlarının alnından öpecek değil ya.

İma da olsa, şaka da olsa böyle bir söz söylemek milletimize karşı yapılan bir savaş ilanıdır. Böyle bir ima’nın CHP patentli bir HDP’liye ait olması da hiç şaşırtıcı değil.

İktidar olmak hırsıyla partisine oy getireceğini umduğu her türlü insanı direk sonununa yapıştığı CHP arabasına alan Kemal Bey kırmızı beyaz renkteki CHP bayrağını gök kuşağı rengine boyadı. 12 Eylül darbecilerinin icadı olan ‘’Karıştır barıştır’’ mantığı ile bir kitle partisi olmak ve iktidara gelmek hevesinde. Bu gözü dönmüş politika ile oturduğu koltukta devirmediği çam, kırmadığı bardak kalmadı. Ataist, Kemalist, Paganist, Kominist, Sosyalist, solcu, Yahudi, Hristiyan, müslüman, Laik, dinsiz imansız ne ararsan CHP’nin bagajında var.

Bu parti milletimizi millet yapan değerlerden kopuk ve yabancı ideolojilerin taşeronu olduğu sürece milletle arasındaki makas kapanmaz. Hiçbir zaman yerli ve milli olamamış, sürekli batı emperyalizminin taşeronluğunu yapan ve hala aynı çizgide inatla direnen bu kör anlayışa iktidar emanet edilemez.

İslam toplumlarında ‘’Millet’’ denince, sosyolojik olarak Kur’andaki ifadesiyle;’’Millete İbrahim…’’ gelir akla. Yani; aynı dine, kültüre, coğrafyaya, inanca ve değerlere bağlı olan insan topluluğu… Millet denince kendi aslını, özünü ve kimliğini hatırlar insan..

CHP’ nin 6 oku; ‘’Cumhuriyetçilik’’, ‘’Milliyetçilik’’, ‘’Laiklik’’, Fransız ihtilalinden, ‘’Devrimcilik’’, ‘’Halkçılık’’, ‘’Devletçilik’’ Kominist Sovyet Devriminden ithal edilmiştir. Bu partinin iskeletini oluşturan bu 6 ok, CHP’li İsmail Hakkı Tonguç’un tasarımı olup, bu partinin ideolojyasıdır. Binyıldır milletimizin eti ve kemiğini, vatanını ve coğrafyasını oluşturan ‘’İslam Medeniyet ve Kültürünü’’ yok etmek için, CHP bu altı zehirli okuyla batı medeniyetinin taşeronu olarak milletimizi sırtından vurup onu Mankurtlaştırmaya çalışıyor. Nedir ve ne anlama gelir bu 6 zehirli ok?

Cumhuriyet ok’u; diktatörlükleri, darbeleri ve darbecileri üreten, destekleyen ve koruyan anlayışıyla, milletimizin tarihi ve kültürel değerleriyle savaşan haliyle Cumhuriyet rejimini ‘’Yalancı bir Cumhuriyet’’ e dönüştürmiştür.

Milliyetçilik ok’u;Tek kelime ile İslam kültür ve medeniyetinden kopuk ve ırk üzerine yoğunlaşan bir fantaziden ileri gidememiş, bugünkü Kürt ve PKK sorununun temelinde de milletimizi Türk- Kürt-Arap diye ırklara bölerek ülkemizi parçalamak isteyen batılıların bu tuzağına ileri karakolluk yapmıştır. BDP-PKK ve CHP yakınlaşması bu ayrılıkçı anlayışın eseri olup, buradan beslenmektedir.

Laiklik ok’u; Ezana ve Kur’ana karşı çıkmak, İslamın ve müslümanların değerlerini nişan almakla, yaralamakla, yok etmekle uğraştı. CHP Laikliği Fransa’dan aldı, ama Laiklik Fransa’da onların anladığı bir laiklik uygulaması ve anlayışı yok. Fransız devlet yetkilileri hala; ‘’Fransa Haçlı ordularının merkez karargahıdır’’ diyebiliyor. Biz kendi vatanımızda,’’Allah’u Ekber’’ desek Bizans soyluların kıçı ateş alıyor. Türkiye’deki laikler ise; laikliği hala, ‘’İslam karşıtlığı ve düşmanlığı’’ olarak görüyor, gösteriyor. Bu Haçlı kervanının başını çeken de CHP ‘nin karanlık politikalarıdır.

Devletçilik ok’u ; ‘’Tek adam, tek parti, tek kendi ideolojik görüşlerinin iktidarı ve onu hakim kılma’’anlamına gelen bir diktatörlük rejimi manasından başka bir anlam ifade etmiyor.

Halkçılık ok’u; Hem Türk Irkçılığı yapmak, hemde Türkiye’deki halkların partisi olduğunu iddia etmek gibi bir çelişki olsa olsa CHP gibi iki yüzlü, çifte standartlı bir partide olur. CHP’nin ideolojik çizgisi ve iktidar dönemlerine bakın! Tepeden tırnağa ırkçı ve faşist Hitler’in partisinden hiçbir farkı yoktur.

Devrimcilik ok’u; CHP devrimciliği Türkiye’de milletimizin kendi kimliğine, birliğine, dirliğine, din ve diyanetine, ahlak ve maneviyatına, tarih ve kültürüne ait bin yıllık tüm eser ve değerlerimizi devirmeye yönelik bir yıkım hareketidir. Bu anlayışın da Haçlılardan ve Moğol İstilacılarından bir farkı yoktur. Stalin Kominizmi gibi…

Ey Kardeşim!

Bu parti ve temsilcileri milletimizin menfaatine olan tüm yatırımlara ve gelişmelere, Türkiye’nin yükselmesine ve güçlenmesine neden karşı çıktığını şimdi anlayabiliyor musun?

‘’Katar’da, Somali’de, Sudan’da, Suriye’de, Libya’da, Kandilde ne işimiz var’’ diyen PKK’nın partisi BDP ile birlikte hareket eden Kıl. Kemal ve partisinin ne ne demek istediğini şimdi anlıyor musun?

İzmir’i, Yunan’a, Güney ve Doğu Anadoluyu PKK’ya vermek isteyen gavur soyluların neden bu iki partiden çıktıklarını düşünebiliyor musun?

CHP kimlik bunalımını yaşayan bir partidir. Bu yüzden gerek; ideolojik yapısıyla, gerek; dünya görüşü ve ufkuyla, gerekse; batı bağımlısı yamuk duruşuyla Müslüman Türk milletinin genetik kotlarına ve tarihi köklerine yabancı bir parti olduğu için milletin tokadını yemiş ve oyun dışına itilmiş ezik bir parti olarak kalmaya mahkumdur.

İzmir’e ayrı bayrak ve özerklik ima eden PKK patentli ve CHP yandaşı gavur soylu dönmeler, kaşınmayın. Gerekirse şu anda sizi de Kandilde kaşıdıklarımız gibi kaşırız. Oturun, hanım hanım oturduğunuz yerde!

https://www.haber7.com/yazarlar/arif-altunbas/2989228-chpnin-kimlik-sorunu/?detay=1