Akhtamar adasındaki Surb Haç Ermeni Kilisesi’nde ezan sesi: skandal video Tik Tok’ta paylaşıldı

Son zamanların popüler internet uygulaması Tiktok’ta skandal bir video paylaşıldı. Videoda Büşra adındaki kullanıcı, Van’ın Akhtamar adasındaki Surb Haç Ermeni Kilisesi’nde ezan okuyor.

Skandal videoyu paylaşan kullanıcı, paylaşımına “Kilisenin sığ duvarları bir dakikalığına can buluyor” yorumunu da ekledi.



Yaklaşık 37000 beğeni (like) alan videonun altında 600’den fazla yorum var.

Surb Haç Ermeni Kilisesinde çekilen anılan video yeni de değil. Video, henüz 2017 yılında Youtube’ta yayınlanmıştı, ancak Tik Tok’ta sadece günler önce paylaşıldı.

Bu arada, Hristiyanların ibadethanelerine ve dini duygularına karşı bu saygısızlığın, Türkiye’de yeni bir şey olmadığına vurgu yapmakta da fayda var.