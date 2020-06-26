ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ / PATRİKLİK KİLİSESİ YÖNETİCİLERİ’NİN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 25 Յունիս 2020, Հինգշաբթի, ժամը 11.00-ին Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Աթոռանիստ Մայր Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի ներկայացուցիչները, գլխաւորութեամբ՝ Ատենապետ Հրանդ Մոսկոֆեանի։

Հիւրերը, քաղաքավարական սոյն այցելութեամբ տեղեկութիւն փոխանցեցին Մայր Եկեղեցւոյ մասին եւ յայտնեցին, թէ եկեղեցւոյ մէջ հարկաւոր էին բարեզարդման աշխատութիւնները։ Այս առիթով, Պատրիարք Սրբազան Հօր օրհնութիւնը խնդրեցին, որպէսզի եկեղեցւոյ մէջ բարեզարդման աշխատութեանց ձեռնարկուին։ Առ այդ, կը նախատեսուի, թէ աշխատութիւնները մինչեւ Ս. Աստուածածնայ Տաղաւարը իր աւարտին պիտի հասնի։

Պատրիարք Հայրը, շեշտեց եկեղեցիներու ներքին ու արտաքին տեսքը ըստ կարելւոյն պայծառ պահելու անհրաժեշտութիւնը, շնորհաւորեց թաղային խորհուրդի ձեռնարկը եւ յաջողութիւն մաղթեց իրենց գործունէութեանց մէջ։



Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 25 Haziran 2020, Perşembe, saat 11:00’de, Patrikhane’de, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Hrant Mosfoyan önderliğindeki S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi Yöneticileri’ni kabul etti.

Misafirler, Patriklik Kilisesi’nin durumu hakkında Patrik Hazretleri’ne bilgi verdikten sonra, yenileme çalışmalarının elzem olduğunu belirttiler. Bu bağlamda, çalışmalara başlamak için Patrik Hazretleri’nin onayını dilediler. Kilisedeki çalışmaların Meryemana Yortusu’na kadar son bulması öngörülüyor.

Patrik Hazretleri, olanaklar dâhilinde kiliselerin her zaman temiz tutulmaları gerektiğini vurgulayarak, yöneticilerin girişimini tebrik etti ve kendilerine başarı dileklerini sundu.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/a.127587797401112/1561867187306492/?type=3&theater