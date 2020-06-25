Yunanistan Savunma Bakanı: Diyalog şantajla olmaz – Ermenistan Kamu Radyosu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Türkiye hakkında açıklamada bulunurken Türkiye’nin Yunanistan’a karşı zorbalık yaptığını söyledi. Panagiotopoulos, bu şartlarda Ankara ile herhangi bir diyalog başlatmayacaklarını ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Yunanistan’la diyaloğa hazırız” sözlerini değerlendiren Panagiotopoulos, şunları açıkladı:

“Benim de Yunanistan hükümetinin de söylediği, şantaj veya ülkenin egemenlik haklarının doğrudan sorgulandığı koşullar altında herhangi bir diyalog çağrısı yapılamaz. Biz böylesi bir diyaloğu istemiyoruz.

Eğer Türk Dışişleri Bakanı, başkalarını davet etme yolu olarak bunu görüyorsa, iletişim kanallarının açık kalması gerektiğine inanmakla birlikte bu yöntemi tuhaf buluyoruz. Diyalog şantajla olmaz. Başka bir deyişle, ‘ne istediğimizi ve muhtemelen bize ne vermeniz gerektiğini’ tartışalım. Üzgünüm ama işler böyle yürümüyor.” Habervakti.com sayfasına göre Yunan Bakan, ülkesinin uluslararası hukuka riayet ettiğini ancak Türkiye’nin kendilerine zorbalık yaptığını belirtti.

“Yunanistan uluslararası hukuk kurallarına uymaya devam ederken, Türkiye bölgede bir zorba gibi faaliyet gösteriyor” diyen Panagiotopoulos, “Diyalog istediğimizi söyledik, evet diyalog istiyoruz ama bu şartlarda değil” diye konuştu

Panagiotopoulos ayrıca Türkiye’nin Girit’in güneyinde denizde keşif sondajı yapmaya devam etmesi halinde bunun ülkesinin egemenlik haklarının ihlali anlamına geleceğini ve tolere edilmeyeceği tehdidinde bulundu.

Ermenistan Kamu Radyosu