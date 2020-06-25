Türkolog: Erdoğan Ermeni Soykırımı’na karşı. Ankara bu kadar korkuyor mu? – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkolog: Erdoğan Ermeni Soykırımı’na karşı. Ankara bu kadar korkuyor mu?

Türk makamlarının 1915 yılı katliamlarıyla iligili faaliyetleri, dünyada başlayan Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni Soykırımı’nın tanınması konusundaki endişelerini ifade ediyor.

Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Türkolog Ruben Safrastyan’ın görüşünce Türkiye, dünyada başlayan Ermeni Soykırımı’nın tanınma dalgasını engellemeye çalışıyor. Ankara’nın Ermeni Soykırımı ile ilgili bir yapı kurma kararının nedeni budur. Dahası, Türkiye bugün tarihi tahrif etmekle meşgul, bu yüzden girişimi en başından kınanabilir.

Türkiye Cumhurbaşkanının başkanlığında daha önce yapılan Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Ermeni Soykırımı ile ilgili gelişmelere karşı strateji geliştirmek için ‘özerk ve sivil bir yapı’ kurma önerisi gündeme geldi.

Safrastyan dolayısıyla, “Yeni bir yapının yaratılmasının Türk sahte propagandasının yeni bir seviye oluşturmasına izin vereceğini sanmıyorum. Onlarca yıldır yaptıklarını, belki daha maksatla, daha fazla çabayla yapmaya devam edecekler.”diye belirtti.

Safrastyan, Türkiye’nin bir yapı kurarak dünyadaki Ermeni Soykırımı’nı tanıma dalgasını önlemeye çalıştığını vurguladı. Dahası, yakın gelecekte 1915 katliamlarının Mısır tarafından da tanınacağını öngörüyor. Daha önce Ermeni Soykırımı’nı Suriye tanıdı.

Safrastyan, “Türkiye’nin yaptığı, tarihin ve gerçekliğin çarpıtılmasıdır. Bizim yaptığımız şey de tarihsel gerçekleri tanıma talebidir.” dedi.

Uzmana göre Ermenistan, Diaspora ile işbirliği de dahil olmak üzere Ermeni Soykırımı’nı tanıma ve kınama politikasını sürdürmelidir.

Ermenistan Kamu Radyosu