Kemal ve Ekrem bey, cevap verin

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Emin Pazarcı

Suç listesi uzayıp gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamaktan başlıyor, terör örgütü propagandasına kadar varıyor. İçinde hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek fiilleri de var.

Doğal olarak peşinden de ceza geliyor.

Bu fiiller, yargı tarafından ödüllendirilecek değil elbette. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ve hukukun gereği yapılıyor.

Birileri de hop oturup, hop kalkıyor. “Canan Kaftancıoğlu’nu neden ceza verildi” diye ortalığı ayağa kaldırıyor!

Ne yapılması bekleniyordu? Madalya verilmesi mi?

Eğer öyle ise açalım cezaevinin kapılarını. Katil, hırsız, ırz düşmanı ne varsa salalım hepsini dışarıya. Suç ve suçlu kutsanacaksa eğer, adil olalım. Onlara da aynı muameleyi yapalım. Dışarı çıksınlar ve gezsinler aramızda.

Suçlar ve suçlular arasında ayırım yapmayalım!

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Başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu olmak üzere sıraya girdiler. Kendilerini Canan Kaftancıoğlu’nun önüne atıyorlar. Sürekli olarak hukuksuzluktan bahsediyorlar. İstinaf Mahkemesinin kararı için “olmaz, olamaz” diye bağırıyorlar.

Demek ki, yaptığı paylaşımları suç olarak görmüyorlar. Kendilerini böylesine helak ettiklerine göre, onlar da aynı görüşleri paylaşıyorlar.

O durumda sormak lazım kendilerine:

Siz de mi Canan Kaftancıoğlu gibi devleti “seri katil” olarak görüyorsunuz?

Önce bu soruya cevap verin. Daha sonra “hukuksuzluktan” bahsedin.

Devam edelim isterseniz:

Kaftancıoğlu, “Tarihte bugün, Ermeni Soykırımı başladı” diyor. Siz de mi aynı görüştesiniz? Yoksa siz de bu milleti cani, katil, barbar olarak mı görüyorsunuz? Yalanlarla dolu Ermeni Soykırımı iftiralarına siz de mi katılıyorsunuz?

Kadının yaptığı paylaşımlarda, terör örgütleri PKK ve DHKP-C’ye güzellemeler var. Siz de bu katillere aynı gözle mi bakıyorsunuz?

Kaftancıoğlu, minarelerden okunan ezana saldırıyor. Dinin temeli olan o ezanları “kalkışma” olarak değerlendiriyor. Kendisine sahip çıkmanızdan yola çıkarak şu soruyu sorma hakkımız var herhalde:

“Ezanlar sizde de mi alerji yapıyor? Sizi de mi rahatsız ediyor? Sizin de mi ezanla probleminiz var?”

Cumhurbaşkanı’na ettiği hakaretleri hiç sormayacağım. Biliyorum ki onları ayakta alkışlayacak bir ruh hali içindesiniz.

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Bir “hukuksuzluktan” bahsediyorsanız, gerekçelerini de ortaya koymak zorundasınız. Yargı gerekçelerini sıraladı. Kaftancıoğlu’na neden 9 yıl 6 ay 20 gün ceza verildiğini net bir dille ilan etti. Zaten kadının kullandığı ifadeler, yoruma gerek bırakmayacak kadar açık ve net.

Sizin gerekçeniz ne?

Kaftancıoğlu’nun paylaşımları için “Bunlar çok doğru sözler” mi diyorsunuz? Siz de devleti “seri katil” olarak mı görüyorsunuz?

Yoksa “O bir CHP’li, suç işlese de ceza verilemez” tezini mi savunuyorsunuz?

Açıklayın, neden ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz? Net, şeffaf ve açık olun ki, millet de ne dediğinizi, ne yapmaya çalıştığınızı anlasın.

Ayrıca…

Kaftancıoğlu’nun kim ne olduğu belliydi. Bu marjinal görüşleri yeni çıkmadı ortaya. Siz de biz de biliyorduk. Kemal Bey, acaba özellikle bunun için mi CHP İstanbul İl Başkanlığına getirdiniz?

Sırf ortalık karışsın diye!

https://www.haber7.com/yazarlar/emin-pazarci/2988948-kemal-ve-ekrem-bey-cevap-verin/?detay=1