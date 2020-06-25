Harabeye dönen Ermeni Manastırı meclis gündeminde

HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan, define avcıları tarafından tahribata uğrayan Surp Marinos Ermeni Manastırı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

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Van Günpınar ilçesine bağlı Akboyu mahallesinde bulunan, Surp Marinos Ermeni Manastırı defineciler tarafından harabeye çevrilmişti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan manastır için “16. yy.’dan beri varlığı bilinen bu manastır, zamanında 300 kadar rahibeye ev sahipliği yapmış ve bölgenin ileri gelen eğitim merkezlerinden biri olmuştur” dedi ve şöyle devam etti:

“Yok olma safhasında”

“Mimari açıdan da öneme sahip yapı, maalesef yıllar boyunca bakımsızlıktan ve definecilerin de vandalizmi ile bugün artık tamamen yok olma safhasındadır.

“Definecilik faaliyetleri ve idarenin ilgisizliği nedeni ile Van ve çevresindeki tarihi ve kültürel yapılar tahrip olmaktadır.”

Vekil Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle şu soruları meclise taşıdı:

Restore edilecek mi?

1. Surp Marinos Manastırı ve çevresinde define bulmak için kazı yapan kişi veya kişiler tespit edilip, haklarında yasal işlem başlatılmış mıdır?

Surp Marinos Manastırı ve çevresinde define bulmak için kazı yapan kişi veya kişiler tespit edilip, haklarında yasal işlem başlatılmış mıdır? 2. Surp Marinos Manastırı ve Van ili sınırları içinde bulunan Hristiyanlara ait tarihi yapılar neden bakanlığınızca korunmamaktadır?

Surp Marinos Manastırı ve Van ili sınırları içinde bulunan Hristiyanlara ait tarihi yapılar neden bakanlığınızca korunmamaktadır? 3. Surp Marinos Manastırının restore edilmesi için bir çalışmanız olacak mıdır?

Surp Marinos Manastırının restore edilmesi için bir çalışmanız olacak mıdır? 4 . Van ilinde, Ermeniler tarfından yapılan manastır, kilise ve kültürel yapıların envanteri hazırlanmış mıdır?

. Van ilinde, Ermeniler tarfından yapılan manastır, kilise ve kültürel yapıların envanteri hazırlanmış mıdır? 5. Ermenilere ait kültürel izlerin yok edilmesi bugüne kadar bir devlet politikası olarak sürdürüldü. Bu politikanın değiştiğini göstermeyi düşünüyor musunuz?

(PT)

http://bianet.org/bianet/azinliklar/226356-harabeye-donen-ermeni-manastiri-meclis-gundeminde