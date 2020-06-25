Ermenistan’da günlük vaka sayısında rekor artış

25 Haziran 2020 tarihinde saat 11:00 itibarıyla Ermenistan’da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 22.488’e ulaştı. Son bir günde ülkede 771 yeni vaka tespit edilirken 538 hasta iyileşti.

Tespit edilen vaka sayısı, günlük vaka açısından rekor bir sayı.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı’nın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden edinen bilgiye göre toplam yapılan test sayısı 102.736’ya ulaştı.

Şu anda tedavi gören hasta sayısı 10.625, iyileşenlerin toplam sayısı 11.335.

Son 24 saat içinde 11 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam ölüm sayısı 397’ye ulaştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/25/Ermenistan-koronavirüs/186554