Dünya Hristiyanlarını sarsacak çıkış: Hepsini devirin!

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ABD’de siyahi hareketin öncülerinden olan sivil haklar savunucusu yazar Shaun King, Hz. İsa’yı temsil ettiği iddia edilen heykelleri “beyaz ırkın üstünlüğünü dayatma biçimi” diye niteleyerek söz konusu heykellerin yıkılması gerektiğini söyledi. Kilise üzerinden rant sağlayan Papa’nın ise söz konusu öneriye ne cevap vereceği merak ediliyor.

ABD’de George Floyd protestolarının beraberinde getirdiği kölecilik, ırkçılık, sömürgecilikle bağlantılı tarihi kişiliklerin heykellerinin yıkılması furyası, İsa Peygamber ve Hz. Meryem’i temsil ettiği iddia edilen heykellere kadar dayandı.

Black Lives Matter (Siyah hayatlar değerlidir) hareketinin öncülerinden olan sivil haklar savunucusu yazar Shaun King, tarihi kaynaklara göre Filistin’in Beytüllahim kentinde doğan ve Aramice konuşan İsa Peygamber’in kültürel nitelikli heykellerini “ırkçı propaganda”, “beyaz ırkın üstünlüğünü dayatma biçimi” diye niteledi.

King, “Beyaz Avrupalıların diktiği ve İsa olduğunu iddia ettiği heykeller de devrilmeli. Bunlar beyaz üstünlüğünün bir biçimi” ifadelerini kullandı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/dunya-hristiyanlarini-sarsacak-cikis-hepsini-devirin-1311835.html