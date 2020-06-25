Azerbaycan’lı hackerler, Ermenistan’da Covid-19’a yakalanan hastaların kişisel verilerini yayınladı

Azerbaycan’lı hackerler, Ermenistan’da koronavirüse yakalanan hastaların kişisel bilgilerini çalarak iki dosya halinde internette yayınladı. Bilgi güvenliği Ermeni uzmanı Samvel Martirosyan, “Facebook” üzerinen yaptığı paylaşımda, özellikle Covid-19 hastalarının isim, soyisim, adres ve cep telefon numaralarının yayınlandığını duyurdu.

Yaklaşık bin kişinin verilerinin çlındığını bildiren uzman, bu sefer pasaport bilgilerinin yayınlanmadığını da sözlerine ekledi.

İki hafta önce de, uzmanın tahminine göre yine aynı hacker grubu, 3.500 koronavirüs hastasının veya onlarla temas halinde bulunanların kişisel verilerini yayınlamıştı. İddiaya göre bu veriler, Ermenistan Sağlık Bakanlığı’na ait elektronik postaların çalınması yoluyla elde edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/25/Azerbaycan-hackerler-Ermenistan-Covid-19/186581