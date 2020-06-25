Araştırmacı Yazar Dr. Ali Söylemezoğlu: Avrupa Türkiye’yi rakip ve tehlike olarak görüyor

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Almanya’da yaşayan Araştırmacı Yazar Dr. Ali Söylemezoğlu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in kominist çizgisinden İslamiyet’e dönüş hikayesi ve Almanya’nın Ermeni kararının arka planına ilişkin sorularını yanıtladı.



Almanya’da yaşayan Araştırmacı Yazar Dr. Ali Söylemezoğlu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in kominist çizgisinden İslamiyet’e dönüş hikayesini anlattı.

Söylemezoğlu, Almanya’nın Ermeni kararının arka planına ilişkin soruları yanıtladı ve Avrupa’nın Türkiye’yi rakip ve tehlike olarak gördüğünü belirtti.

https://m.yeniakit.com.tr/haber/arastirmaci-yazar-dr-ali-soylemezoglu-avrupa-turkiyeyi-rakip-ve-tehlike-olarak-goruyor-1312656.html

