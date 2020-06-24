Yeni mobil uygulamayla çocuklara Holokost eğitimi

İlkokul çocukları için hazırlanan yeni bir uygulama, kullanıcıların 1930’ların Berlin’inde Yahudi bir çocuğun yaşantısını keşfetmesini sağlıyor.

Yolculuk (Journey) olarak adlandırılan uygulama İngiliz hükümeti tarafından finanse ediliyor. Ulusal Holokost Merkezi ve Müzesi tarafından üç senede hazırlanan uygulama Holokost Müzesinin Yolculuk sergisinden esinlendi.

Jewish News’un haberine göre söz konusu uygulama şimdilik Apple cihazlarında kullanılabiliyor ve bu yaz Android kullanıcıları için de geçerli olabilecek.

Oyun, kullanıcıların Berlin’de Nazi döneminde büyüyen ve kaçmak zorunda kalan bir çocuk kahramanının, Leo’nun rolünü üstlenmesini sağlıyor. Animasyon on bölüm halinde tasarlanmış oyun, beş senelik süreyi kapsayan bir öyküyü içeriyor. Öyküde Leo, ailesi ve arkadaşlarının yaşamları anlatılıyor. Oyunun öyküsünde Kristal Gece’de Leo’nun yaşadıkları, Nazi Almanya’sında kalmak ya da kaçmak arasında yapacağı tercih yer alıyor. Bütün bunlar 360 derece sanal ortamlarda yaşanır halde sunuluyor.

Oyunun büyük bir bölümü saklı objeleri bulmak, soruları cevaplandırmak, olayların ve hedeflerin yer aldığı bir listeyi (günlük halinde sunulan) takip etmek ve sonrasında bir üst seviyeye geçmek şeklinde oynanıyor.

Oyunun esas amacı 9-11 yaş grubundaki öğrencilere bir eğitim aracı olarak sunulabilmesi…

Apple uygulamayı şu ifadelerle anlatıyor: “Yolculuk sizi saracak, sizi hüzünlendirecek ve en önemlisi düşünmenizi sağlayacak.”

http://www.salom.com.tr/haber-115016-yeni_mobil_uygulamayla_cocuklara_holokost_egitimi.html