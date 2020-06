Yalçın Topçu’dan önemli açıklamalar!

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV), Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ve UNESCO tarafından ortak yapılan konferans ve oturumun Moderatörlüğünü Giresun Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar üstlenirken, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Anar Kerimov’da konferansa konuşmacı olarak katıldılar. Bazı sosyal medya platformlarından da canlı olarak yayınlanan konferans bir çok ülkeden canlı olarak takip edildi. Oturumda Ermeni terörünün kimler ve hangi devletler tarafından korunup, beslenip büyütüldüğü ve 100 yıldır yaptığı suikastlar, katliamlar, soykırımlarla günümüze kadar nasıl ve hangi isimleri kullanarak geldiği konuşuldu. “DEVLET YÖNETİCİLERİ ELİYLE TERÖR EYLEMLERİ KARARI” Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ermeni terör örgütlerinin geçmişi ve bugünüyle ilgili şu açıklamalara yer verdi: “28 Mayıs 1918’de kurulan Ermenistan Devletinin yönetimindeki Taşnakların ilk işi bölgedeki Azerbaycan ve Gürcistan‘a yönelik terörist eylemler ile etki sahalarını artırmak oldu. Taşnaklar 1919’daki 9. kongrelerinde ABD’den gelen Şahan Natali isimli Taşnak, kongreye terör yolu ile başka ülkelerde de intikam alma planı oluşturulması için teklif verdi. Ermeni’lerin büyük çoğunluğu buna temkinli yaklaşsalar da bir devletin yöneticileri eliyle terör saldırılarıyla intikam alma organizasyonu fikri karara bağlandı. “İNFAZ LİSTESİNİN BAŞINA TALAT, CEMAL VE ENVER PAŞALAR” Taşnaklar bu terör organizasyonunun adına da mitolojik intikam tanrısı Nemesis’in adını verdiler. Nemesis organizasyonu, 600’ü aşkın sayıda infaz listesi hazırlamış, listenin başına Talat, Cemal ve Enver Paşaları yazarak Şahan Natali, Armen Garo, Aron Saçakliyan adlı çete üyesi katilleri de görevlendirmişti. Bu listede ayrıca ajan olduğunu düşündükleri Ermeniler ile Azerbaycan devletinin yöneticileri de yer almakta idi. “İLK ŞEHİD AZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ BAŞBAKANI FETALİ HAN HOYSKİ” Nemesis adlı Ermeni Taşnak cinayet organizasyonu, ilk terör cinayetini 19 Haziran 1920’de şehadetinin 100. yıldönümünde bugün birlikte rahmet ve minnetle andığımız,1875 Şeki doğumlu, Türk-İslam dünyasının ve bölgenin ilk demokratik Cumhuriyeti örneği olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Fetali Han Hoyski Bey’i şehid ettirmek oldu. “ALMANYA’DA TALAT PAŞA’YI SIRTINDAN VURDULAR” Taşnakların Nemesis adlı bu terörist organizasyonu, 15 Mart 1921’de Almanya’da Talat Paşa’yı sırtından vurdurarak 18 Temmuz 1921’de bu defa İstanbul’da Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Behbud Han Cevanşir’i 5 Aralık 1921 de Roma’da Said Halim Paşa, 17 Nisan 1922 de Almanya’da Dr. Bahaddin Şakir ve Cemal Azmi beyleri aynı tuzaklarla katlettirdiler. “CEMAL PAŞA TİFLİS’TE BİR OTELDE KATLEDİLDİ, ENVER PAŞA?” 21 Temmuz 1922 de Cemal Paşa Tiflis’te bir otelde katledilmiş, cinayetin Nemesis saldırısı olup olmadığı muğlak olmakla birlikte ırkçı Ermeniler bu cinayeti Stepan Dzağigian adlı teröristin işlediğini Sibirya’daki Sovyet çalışma kamplarına gönderildiğini ve bir daha haber alınamadığını ifade ederler. Enver Paşa’nın 4 Ağustos 1922 Tacikistan’da Bolşevikler’le çarpışırken şehid olduğu bilinse de, Taşnaklar, Enver Paşa’nın Ermeni asıllı Rus askeri Hagop Melkumyan tarafından öldürüldüğünü her yerde ifade ederler. “KATİLLER RAHATÇA ÜLKE DEĞİŞTİREREK ABD’YE YERLEŞMİŞLERDİR” Fetali Han Hoylu Bey’in şehid edilmesi ile başlayan Ermeni Taşnak cinayet şebekesinin Nemesis organizasyonuna iştirak eden teröristlerin tamamı akli dengeleri bozuk gerekçesiyle serbest bırakılmışlar bu katiller rahatça ülke değiştirerek ABD’ye yerleşmişlerdir. Diğer yandan Nemesis organizasyonunda yer alan Ermenilerden bir çoğunun, 2. dünya savaşı zamanında Nazilerle işbirliği yaptıklarını da sosyalist Ermeniler tespit ederek itiraf etmişlerdir. “KATLİAMLARA ‘DÜVELİ MUAZZAMA’ ZEMİN HAZIRLADI” Burada en fazla dikkat edilmesi gereken husus Taşnakların kurduğu bu Nemesis adlı Ermeni terör organizasyonunu o günlerde koruyup kollamış olan, ‘düveli muazzama’ diye bilinen devletlerin,70-80 ve 90 lı yıllarda dünyanın birçok ülkesinde, Türkiye’de ve BM kararlarına göre de haksız hukuksuz Ermeni işgali altındaki Azerbaycan’ın öz toprağı Karabağ genelinde ve Hocalı özelindeki cinayetlerin, soykırımın mesulü ASALA terör örgütü için zemin hazırlamış olmalarıdır. “İLK İSİMLERİ NEMESİS SONRA ASALA OLAN TERÖR ÖRGÜTLERİ ŞİMDİ İSE YPG/PKK” Düveli muazzama, o gün adları Nemesis sonra ASALA olan terör örgütleri için yaptıklarının benzerini şimdi de ise adı YPG/PKK olan terör örgütüne yapmaktadırlar. Asala, Türkiye dahil 16 farklı ülkede Türk ve diğer sivil, mülki ve diplomatik hedeflere karşı kanlı eylemler yaptı. ABD-İngiltere-Kanada-Avustralya gibi birçok ülkede terör örgütü olarak kabul edilen örgüt, 1970’li ve 1980’li yıllarda, genelde Türk hedeflere karşı kalleş ve alçak terör saldırıları gerçekleştirmiş aynı zamanda Madrid’de Trans World Airlines ve Los Angeles’ta Air Canada ofislerini de bombalamış, Asala 21 ülkenin 38 kentinde, 39’u silahlı, 70’i bombalı, biri de işgal şeklinde olmak üzere toplam 110 silahlı saldırı gerçekleştirmiş, bu saldırılarda 58’i Türk vatandaşı (31’i diplomat ve aile mensubu) olmak üzere 77 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralanmıştır. “ERMENİSTAN BU TERÖRİST İÇİN HER ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANMA TÖRENLERİ DÜZENLİYOR” Bilindiği gibi daha dün en büyük insanlık suçu olan dramlarından birisi öz be öz Azerbaycan toprağı Karabağ’da yaşandı. Ermeni teröristler,1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Hocalı kasabasında, 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı dâhil olmak üzere toplam 613 savunmasız sivile jenosit uyguladılar. Savunmasız sivillerden oluşan bölgenin kadim halkı Azerbaycan Türkleri öz vatanlarında soykırıma uğradı ve BM’de bunu işgal olarak kabul ettiğini karara bağladı. Karabağ geneli, Hocalı özelinde sistemli jenositin baş sorumlusu ASALA Terör örgütünün elebaşlarından Monte Melkonyan, Ermeni makamlarınca milli kahraman kabul edilmiş olup, bu terörist için her ölüm yıl dönümünde anma törenleri düzenliyorlar. “ASALA’NIN ESAMESİ KALMADI, ARTIK PKK/YPG VAR” ASALA, IRA-PKK/Kongra-Gel/KADEK ve Kızıl Tugaylar gibi diğer uluslararası silahlı örgütler ile de işbirliği yaptığı bilinmektedir. 1978’de kurulan PKK Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad’ın kardeşi Rıfat Esad’ın verdiği özel izinle Suriye topraklarında kurdukları kampta küresel güçlerin de desteğiyle beslenip büyütüldü. 15 Ağustos 1984 tarihinde ne Kürt ne de Türk olan katil çete lideri Apo’nun emir ve talimatıyla 21:30 sularında Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerine PKK katilleri tarafından tıpkı ASALA terör örgütü gibi baskın ve kalleş usullerle ilk terör eylemlerini gerçekleştirdi. Sanki bir el PKK terör örgütünü devreye sokup, ASALA terör örgütünü devreden çıkarttı. 1985 yılı itibariyle de zaten ASALA’nın esamesi kalmadı, artık PKK/YPG var. “HEDEF ÖZELDE TÜRKLER VE YENİDEN DİZAYN EDİLMEK İSTENEN BÖLGEMİZ” Nemesis ile başlayıp ASALA ile yürüyen PKK/YPG ile devam eden, siyaset, medeniyet ve etnik küresel terör organizasyonu, özelde Türkler ve yeniden dizayn edilmek istenen bölgemiz için ama aynı zamanda dünyanın bütün dünya başkentlerinin belası olan ve daha da olacak bu terör organizasyonun halen korunup ve kollandığını görmekteyiz. https://www.haber7.com/siyaset/haber/2988651-yalcin-topcudan-onemli-aciklamalar