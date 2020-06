Nareg Dikris Vartanyan’ın yazdığı şiir ile 1.’lik ödülü aldı

Özel ALKEV Okullarının düzenlemiş olduğu Orhan Veli Şiir Yarışması’nda Özel Feriköy Merametciyan Ermeni Okulu 7. Sınıf öğrencisi Nareg Dikris Vartanyan yazdığı “Gülümse Çocuk” adlı şiiriyle birinci olmuştur.

Bu sene üçüncüsünü düzenlenen yarışmanın teması “Umut” olarak seçilmişti. Yarışmaya İstanbul genelinden devlet okulları ve özel okullardan şiirini gönlünde umutla taşıyan pek çok şair sımsıcak şiirleriyle katıldı.

Nareg Dikris Vartanyan’ın kaleme aldığı şiiri sizlerle paylaşıyoruz.

GÜLÜMSE ÇOCUK

Sev çocuk

Yaşadığın dünyayı

İnsanları, doğayı

Soluk aldıkça sev

Dağı, denizi, toprağı.



Sev çocuk

Yağmurları, mevsimleri

Hayvanları, çiçekleri

Gündüzleri, geceleri.



Kavgaları durdurmak için sev

İyiliği yaşatmak için

Baharı sevdiğin gibi sev

Üşüyen yürekleri ısıtmak için.



Umut et çocuk

Savaşların bittiğini

Ağaçların yeşerdiğini

Hayvanların sevildiğini

Hayal et çocuk!



Bir çocuk güler, dünya güler

Bir şarkı çalar, dans başlar

Gün biter gece olur

Gülümse çocuk

Her gün yeniden güneş doğar.



Nareg Dikris Vartanyan 7 /A

Kaynak: https://www.facebook.com/ozelferikoyermeniokulu/photos/a.473273679466156/2928824890577677/?type=3&theater