Nareg Dikris Vartanyan’ın yazdığı şiir ile 1.’lik ödülü aldı

Özel ALKEV Okullarının düzenlemiş olduğu Orhan Veli Şiir Yarışması’nda Özel Feriköy Merametciyan Ermeni Okulu 7. Sınıf öğrencisi Nareg Dikris Vartanyan yazdığı “Gülümse Çocuk” adlı şiiriyle birinci olmuştur.
Bu sene üçüncüsünü düzenlenen yarışmanın teması “Umut” olarak seçilmişti. Yarışmaya İstanbul genelinden devlet okulları ve özel okullardan şiirini gönlünde umutla taşıyan pek çok şair sımsıcak şiirleriyle katıldı.
Nareg Dikris Vartanyan’ın kaleme aldığı şiiri sizlerle paylaşıyoruz.
GÜLÜMSE ÇOCUK
Sev çocuk
Yaşadığın dünyayı
İnsanları, doğayı
Soluk aldıkça sev
Dağı, denizi, toprağı.
Sev çocuk
Yağmurları, mevsimleri
Hayvanları, çiçekleri
Gündüzleri, geceleri.
Kavgaları durdurmak için sev
İyiliği yaşatmak için
Baharı sevdiğin gibi sev
Üşüyen yürekleri ısıtmak için.
Umut et çocuk
Savaşların bittiğini
Ağaçların yeşerdiğini
Hayvanların sevildiğini
Hayal et çocuk!
Bir çocuk güler, dünya güler
Bir şarkı çalar, dans başlar
Gün biter gece olur
Gülümse çocuk
Her gün yeniden güneş doğar.
Nareg Dikris Vartanyan 7 /A
Kaynak: https://www.facebook.com/ozelferikoyermeniokulu/photos/a.473273679466156/2928824890577677/?type=3&theater
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