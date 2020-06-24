Irkçı ifadeden men edilen Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Spor Müşavirliği’ne atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Spor Müşavirliğine, olimpiyat ikincisi ve Dünya ile Avrupa şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp atandı. Kayaalp ırkçı ifadeleri nedeniyle Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) tarafından müsabakalardan men edilen bir isim.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararneye göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan spor müşavirliğine, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp getirildi. Gezi Parkı eylemleri sırasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda gösterilerin ‘Ermeni işi’ olduğunu savunan, Taksim’deki eylemlere katılanlara hakaretler yağdıran milli güreşçi Rıza Kayaalp, Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) tarafından 6 ay müsabakalardan men edilmişti.

REKTÖR ATAMALARI DA DİKKAT ÇEKTİ

6 üniversiteye de rektör atandı. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Reis’ diyen Anadolu Üniversitesi rektörünün istifasının ardından boşalan koltuğa TÜRGEV tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fuat Erdal atandı.

Instagram’dan yaptığı canlı yayınla gündeme gelen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, geçtiğimiz mayıs ayında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı’na istifasını vermişti. Çomaklı’nın yerine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü olarak Prof. Dr. Fuat Erdal atandı. Erdal, İbn Haldun Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve İktisat Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİ REKTÖRÜ AKP’DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dikkat çeken bir başka atama ise Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapıldı. Rektör olarak görevlendirilen 1980 doğumlu Prof. Dr. Metin Aksoy, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AKP Yozgat Milletvekilliği Aday Adaylığı için Selçuk Üniversitesi Uluslararası ve İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeliği görevinden istifa etmişti.

HACETTEPE’DE GELENEK BİTTİ

Hacettepe Üniversitesi’nde ise bir gelenek sona ermiş oldu. Bugüne kadar hep Tıp Fakültesi kökenli isimlerin rektör olduğu Hacattepe’de bu defa Maliye Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran koltuğa oturdu.

Rektör atamaları şu şekilde:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Çapak Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Turgut Özkan. (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi