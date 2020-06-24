Fransız doktorlardan oluşan ikinci ekip koronavirüsle mücadele hedefiyle Yerevan’a vardı

Koronavirüse karşı mücadelede Ermenistan’a destek vermek hedefiyle Fransasız doktorların ikinci ekibi özel bir seferle Yerevan’a geldi.

Fransa’lı Ermeni doktor Loran Papazyan’ın yönetimindeki heyeti Ermenistan’ın Diaspora İşleri Başkomiseri Zareh Sinanyan, Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacoste ile Saşlık Bakan Yardımcısı Anahit Avanesyan karşıladı.

Ermensitan’ın Diaspora İşleri Başkomiserliği, bu girişimi Sağlık Bakanlığı, Fransa’nın Ermenistan Büyükelçiliği ve Fransa hükümeti ile işbirliğiyle hayata geçiiyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/24/Frransa-Ermenistan-koronavirüsle-mücadele/186454