Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü bilim elemanı: Ermeni Jenosidi Lemkin’in uluslararası ceza kanunu uzmanı olması açısından itici bir güç olmuştur – Ermenistan Kamu Radyosu

‘Hayastani Hanrapetutyun’ gazetesi muhabirine konuşan Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü bilim elemanlarından Narek Poghosyan’ın yaptığı açıklamaya göre Raphael Lemkin, çocukluğundan beri çeşitli katliam ve jenositlerin tarihine karşı büyük ilgi göstermiştir ancak Ermeni Soykırımı, özellikle de İttihatçıların cezasız kalmaları Lemkin’in, uluslararası ceza kanunu uzmanı olması açısından itici bir güç olmuştur.

Narek Poghosyan: “Lemkin, 1921’de Lviv Üniversitesi’nde eğitim gördüğünde Soghomon Tehliryan tarafından öldürülen Talat Paşa Cinayeti Davası, dikkatini çekti. Ve o sırada Lemkin, Talat Paşa gibi soykırımcıların, mağdurları değil bir mahkeme tarafından cezalandırılması gerektiğini düşündü” şeklinde konuştu.

Soykırım uzmanı Narek Poghosyan’ın belirttiğine göre Lemkin’in yaptığı çalışmalara dair olgular, farklı platformlarda Türkiye’nin inkarcı tezlerini çürütmek için önemli bir rol oynar. Poghosyan: “Araştırmalarımda da Türkiye’nin tezlerinin sağlam olmadıklarını gösterdim” diye konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu