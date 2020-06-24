Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu Başkanları, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a ortak bir mektup iletti

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a ortak bir mektup iletti.

Avrupa günü vesilesiyle Paşinyan’ın ilettiği tebrik mesajından dolayı teşekkür eden yetkililer, Avrupa Birliği ile Ermenistan’ın Doğu Ortaklık ve Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşması kapsamında başarılı ilişkiler kurabildiğine vurgu yaptı.

Ermenistan’ın, demokrasi, hukuk üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi AB ile ortak değerler temelinde yürüttüğü reformcu faaliyetlerine destek verdiklerini ifade eden başkanlar, koronavirüs nedeniyle oluşan duruma da değindi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşimnyan’ın da koronavirüse yakalandığını öğrendiklerini dile getiren Avrupa’lı yetkililer, Paşinyan’ın iyileştiğinden dolayı sevinçlerini de ifade etti.

Avrupa’nın, koronavirüse karşı mücadeleye destek vermek ve bu salgın nedeniyle ortaya çıkan sosyal ve ekonomik zorlukların gidermek amacıyla Ermenistan’a 92 milyon Avro ayırdığını aktaran mektupta, “Beraber bu krizden daha güçlü çıkabilir ve daha iyi bir gelecek kurabiliriz” ifadelerine yer verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/24/Avrupa-Konseyi-ile-Avrupa-Komisyonu-Ermenistan-Paşinyan/186494