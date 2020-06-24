Ankara’da Ermeni Soykırımı’na karşı tez geliştirme arayışı – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen hafta yapılan Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Ermeni Soykırımı ile ilgili gelişmelere karşı strateji geliştirmek için ‘özerk ve sivil bir yeni yapı’ önerisinin gündeme geldiği öğrenildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Erdoğan, brifingden sonra gerekli çalışmalar için talimat verdi.

Gazetenin edindiği bilgiye göre, bu konuda yeni bir strateji geliştirilmesi önerisi, bundan üç ay önce ABD Kongresi’nde Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarı onaylandığı sıralarda gündeme geldi. Ancak koronavirus salgını nedeniyle buna dair toplantının geçtiğimiz haftalarda yapılabildiği bildirildi.

‘Agos’ haftalık gazetesinde yer alan haber uyarınca Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda, önerinin sahibi kurul üyesi Cemil Çicek ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Seyit Sertçelik’in bu konuda brifing verdiği kaydedildi. Gazetenin haberine göre toplantıda, bu konuda karşı argüman ve strateji geliştiren tek bir kurumunun olmadığı dile getirildi. Konu başlığına bağlı olarak, ilgili bakanlıkların devreye girdiği, ancak bütüncül bir siyaset geliştirilemediği kaydedildi.

5 üniversitenin katılımıyla hazırlanan raporun söz konusu toplantıda ele alındığı, Erdoğan’ın da önerilere katılarak, çalışmanın bir an önce tamamlanması talimatı verdiği belirtiliyor.

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre toplantıda, MGK’nın takip ettiği bu konunun 2015’te yapılan yasa değişikliği ile MGK’dan alındığı, Başbakanlık Yakın Tarihi Araştırmalar Merkezi’ne verildiği, bu kurumun da Başbakanlığın lağvedilmesinden sonra işlevsiz kaldığı ifade edildi. Konunun sadece siyasi değil, kültür, tarih, propaganda, hukuk gibi boyutlarına bir bütün olarak bakacak ve tek işi bu olacak bir kuruma ihtiyaç olduğu dile getirildi. Bu kurumun direkt hükümetle ve devletle ilişkisi olmayan özerk, bağımsız bir sivil yapı olması kararlaştırıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu