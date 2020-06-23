Türkolog: Türkiye zor bir durumda. Erdoğan, halkın dikkatini dağıtmak için Ermeni Soykırımı meselesini manipüle ediyor. – Ermenistan Kamu Radyosu

Uzmanın belirtiğine göre Türkiye koronavirüsle ilgili çok ağır bir durumdadır ve bu bağlamda Ermeni Soykırımı meselesinin gündeme getirilmesi çok tuhaf görülüyor. Türkolog, “Böyle girişimin Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması için mücadele eden Ermeni lobisinin yanı sıra diğer ülkelerin “kışkırtıcı eylemlerine” karşı verilen mücadelenin, Türkiye’deki sosyo-ekonomik durumun kötüleşmesinden kaynaklandığını düşünüyorum.

Çok zor bir durumdalar, durum çok kötüleşti. Şu anda 13.5 milyon işsiz olduğunu söylüyorlar, ancak muhalefet milletvekillerinden biri işsizliğin % 38 olduğunu söyledi. Bu nedenle, durum çok zor.

Bu yüzden dikkati dağıtmak için bir şey icat ediyor. Örneğin son günlerde, Ermenistan ve Yunanistan’a saldırma planı meydana getirdi. Bu plan da aynı amaçla yeniden devreye sokuldu, yani seçmenlerini parti etrafında birleştirmek. Kürtler, Rumlar ya da Ermeniler olursa olsun “herkes bize karşı bir düşman” olduğunu göstermek istiyor, bu yüzden seçmenlerin Erdoğan’ın etrafında birleşmesi gerekiyor. Halkın dikkatini çok zor sosyo-ekonomik sorunlardan dağıtmak istiyor.” dedi.

‘Türk makamları Ermeni lobisine veya Ermeni Soykırımı’nın tanınması ve kınanmasına karşı ne tür adımlar atacak?’ sorusuna yanıt veren uzman, “Bu adımlar onlarca yıldır atılıyor. Örneğin, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına karşı savaşmak için Amerikan Yahudi Lobi Teşkilatı’na 130 milyon dolar tahsis edildiği bir yıl oldu. Sonuç neydi? Kaç ülke Ermeni Soykırımı’nı devlet veya parlamento düzeyinde zaten tanıdı? 44-45 ülke zaten tanımıştır. Trump’ın tutumu ne olursa olsun, ABD parlamento düzeyinde, yani Kongre’nin iki odası, Temsilciler Meclisi ve Senato Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. Üstelik Senato oybirliğiyle kabul etti.”diye belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu