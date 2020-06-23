Türkiye’ye arabayla giden 3.87 evro dezenfekte parası ödeyecek

Küresel koronavirüs Kovid-19 salgını nedeniyle ticari nakliye TIR’ları dışında normal vatandaşlara kapalı olan ülke sınır kapıları yeni önlemlerle tekrar açılmaya başladı.

Yunan Kipi sınır kapısından Türkiye’ye geçen yolcular Türk gümrüğünde korona önlemi olarak ateş ölçer ile karşılaşıyorlar.

Türk sınırındaki korona önlemleri maske ve ateş ölçer ile artık sınırlı kalmayacak.

Türkiye Yunanistan ve Bulgaristan ile olan Avrupa kara sınır kapılarından giriş yapacak araçları dezenfekte etme kararı aldı.

Söz konusu dezenfekte etme uygulaması araç başına yaklaşık 3.87 evro tutacak.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından dezenfekte edilecek araç sahibi söz konusu uygulama nedeniyle 30 lira (3.87 evro) ödeyecek.

Öte yandan hayvanlarda bulaşıcı şap hastalığına karşı Yunanistan uzun senelerdir Türkiye’den gelen bütün araçları dezenfeksiyon sistemine sokmakta ve bir ücret talep etmemekteydi.

https://azinlikca1.net/yunanistan-bati-trakya-haber/item/29320-turkiyeye-arabayla-giden-3-87-evro-dezenfekte-parasi-odeyecek?fbclid=IwAR3NhNux07h3uoOvJv9MLCCPbKSfvnsGwOsyc-5_fCBc1FAo_GUsbxqx3nU