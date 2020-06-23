Tarihi alana kaçak yapı inşa edildi

Diyarbakır’da doğal ve tarihi sit alanı ilan edilen bölgeye 2 katlı kaçak yapı inşa edildi

Diyarbakır’ın Eğil ilçesi kırsal Konak (Qonax) Mahallesi’nde Doğal ve Tarihi Sit alanı ilan edilen Paleotik çağdan kalma mağara tip oymalı yer altı yerleşimi üzerinde 2 katlı kaçak yapı inşa edildi. Huri, Mitanni, Urartu, Asur, Med, Pers, Roma imparatorluğu gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan ilçe merkezine 10 km mesafede bulunan ve üzüm bağlarıyla meşhur olan mahallede, kilise kalıntılarının yanı sıra şarap kuyuları halen duruyor. Konak harabeleri olarak bilinen ve özel statü ile koruma altına alınan mahallede, oyulan kireç taşından ondan fazla mağara ve açık yerleşim alanı yer alıyor.

Mezopotamya Ajansı’ndan Lezgin Akdeniz’in haberine göre, sit alanında kim ya da kimler tarafından yapıldığı tespit edilemeyen iki katlı inşaatın kaçak olduğu öğrenildi. Yine yapımı devam eden bu inşaata yakın noktalarda yeni inşaatların temel atma hazırlığının olduğu görüldü.

Konak Mahallesi’ndeki tarihi kaya yerleşim alanları, geçen yıl defineciler tarafından tahrip edilmişti. Definecilerin birçok yerde yaptığı kazı sonucu yerleşim yerinin etrafı ve içi köstebek yuvasına dönüşmüştü.

Yeni Yaşam Gazetesi