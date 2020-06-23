Sözde soykırım iddiaları hakkında belgesel hazırlandı

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Türk Tarih Kurumu, 1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı yeni bir çalışmaya imza attı.

Türk Tarih Kurumu, Ermeni meselesi hakkında yerli ve yabancı kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 5 dilde kısa belgeseller hazırladı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca belgeseller Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne isyanı, terör ve propaganda faaliyetleri hakkında yeni bilgi ve belgelerden faydalanılarak hazırlandı.

Yedi bölümden oluşan kısa belgesel serisi, “1915 Terör ve İsyan”, “1915 Tehcir ve İskan”, “Diaspora, Diplomasi ve Propaganda”, “Asala: Ateş ve Kan” “Sahte Belgeler ve Gerçekler”, “Tarihsiz Diplomasi” ve “İlk Ateş: 1915 Müslüman Ahaliye Mezalim” başlıklarından oluşuyor. Çalışma Youtube gibi sosyal mecralara da yüklendi.



https://www.haber7.com/guncel/haber/2988078-sozde-soykirim-iddialari-hakkinda-belgesel-hazirlandi