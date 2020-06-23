Sırbistan Parlamentosu’na seçilen ilk Ermeni milletvekili

21 Haziran tarihinde Sırbistan’da gerçekleştirilen genel seçimlerde iktidardaki Sırbistan İlerici Partisi’ni (SNS) temsil eden Ermeni aday George Todorovich parlamentoya geçti. 29 yaşındaki Todorovich, Sırbistan tarihinde seçilen ilk Ermeni milletvekili oldu.

Sırbistan İlerici Partisi, koronavirüs salgının başlangıcından beri Avrupa’da düzenlenen ilk parlamento seçimlerinde zafer kutlayarak mecliste yüzde 65 ile çoğunluk kazandı. 250 koltuktan oluşan parlamentoda SNS milletvekilileri 189 koltuk kazandı.

George Todorovich’in babası Sırp, annesi Ermenidir. 1990 yılında evlenerek Yerevan’dan Belgrad’a taşınan annesi Kamila Muradyan, dünyaya getirdiği üç çocuğu da Ermeni geleneklerine göre büyüttü.

Annesinden Ermenice’yi öğrenen ve konuşabilen George Todorovich, kendi Ermeni kimliğini hiçbir zaman saklamadı. Belgrad Üniversitesi’nden ve Diplomasi Akademisi’nden mezun olduktan sonra Sırbistan Parlamentosu’nun Uluslararası İlişkiler Dairesi’nde çalışmaya başlayan Todorovich, Sırbistan ile Ermenistan ilişkilerinin gelişmesine elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/23/Todorovich-Ermeni-Sırbistan/186379