Patrik Sako Türk devletinin saldırılarını kınadı

Türk devletinin havadan ve karadan Güney Kürdistan’a yönelik saldırılarına bir tepki de dünyada yaşayan tüm Keldanilerin en üst düzeydeki dini lideri Babil Keldanileri Patriği Louis Raphael Sako’dan geldi.

Türk devletinin son günlerde yoğunlaştırdığı saldırıları Vatikan merkezli Katolik Kilise’nin resmi haber ajansı Fides’e değerlendiren Sako, saldırıların derhal son ermesi gerektiğini söyledi. Türk devletinin bombaladığı bölgelerde Keldani ve Asuri cemaatlerine üye Hıristiyan azınlığın da yaşandığına dikkat çeken Sako, sivillerin de hedef seçildiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde 5 sivilin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıyı örnek gösteren Keldanilerin dini lideri, saldırıların aralıksız şekilde sürmesi karşısında şaşırdığını ifade etti. Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu saldırılarla neyi amaçladığını bilmediğini belirten Kardinal Sako, Irak hükümetinin saldırılar karşısındaki sessizliğini ise eleştirdi.

Güney Kürdistan’ın Zaxo kentinde dünyaya gelen Louis Raphael Sako, 2003’ten 2013’e kadar Kerkük Keldani Katolik Başpiskoposu olarak görev yaptı. Sako, 2013’te ise Keldani Katolik Kilisesi başkanı ya da diğer adıyla Babil Patriği sıfatıyla Keldanilerin üs düzeydeki dini lideri seçildi.

https://alevinet.com/2020/06/23/patrik-sako-turk-devletinin-saldirilarini-kinadi/