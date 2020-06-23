PANGALTI MHİTARYAN OKULU ÖĞRENCİLERİ’NİN PATRİKHANE’DE KABULÜ

Pangaltı Mhitaryan Lisesi’nden bir grup öğrenci 10 Haziran 2020, Çarşamba, saat: 14.30’da Patrikliğimize bir ziyarette bulunarak Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri tarafından kabul edildiler. Öğrencilere Okul Müdürü Eva Orakyan ve öğretmenleri refakat etmekteydi. Kabulde Patrikli Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan da hazır bulunmaktaydı.

İsviçre’deki CERN Üniversitesi tarafından Fizik alanında düzenlenmiş olan yarışmaya katılan öğrenciler başarılı bulunarak takdir belgesi almışlardı. Patrik Hazretleri’nin dikkatlerine mazhar olan öğrenciler Patrikhane’ye davet edilmişlerdi.

Patrik Hazretleri öğrencileri tebrik ederek eğitim ve bilim çağında böylesi alanlarda elde edilen başarıların önemini vurguladı. Sayın Patrik, cemaat üyelerimizin herhangi bir alandaki bireysel ve toplu başarılarından duyduğu mutluluğu aktardı. Bu gibi mutluluk verici fırsatların devamlı oluştuğuna dikkat çeken Patrik Hazretleri cemaat okullarımızın değişik vesilelerle birçok başarıya imza attıklarının altını çizdi.

Her bir öğrenciyi, öğretmenlerini ve müdürlerini tebrik eden Sayın Patrik kendilerine başarılar diledikten sonra onlara kitaplar hediye etti.

Daha sonra Patriklik binasını ve Golod Koleksiyonunu ziyaret ederek Diyakos Vağarşag Seropyan’dan bilgiler aldılar.

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