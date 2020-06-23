Kırklareli Gezilecek Yerler (2020)

Trakya’nın en güzel şehirlerinden biri olan Kırklareli görülmeye değer bir şehrimizdir. Türkiye’nin Avrupa’da ki topraklarında yer alan Kırklareli görenleri büyüleyen bir güzelliğe sahiptir. Kırklareli’ne gelmeden önce Kırklareli şehri hakkında detaylı bilgi edinmek için insanlar araştırma yapmaktadırlar. Peki, Kırklareli gezilecek yerler nerelerdir? Kırklareli mutlaka gezilmesi gereken yerlerin listesi nedir? İşte Kırklareli şehrimizin gezilip görülmesi gereken yerlerini sizler için derledik.

Kırklareli ülkemizin en güzel şehirleri arasında yer alır. 350 binlik nüfusu ile seyrek nüfusa sahip iller arasında yer alan Kırklareli gerek tarihi yerleri gerekse de kültürel zenginliği bakımından en çok ziyaret edilen illerden biridir. Kırklareli Avrupa’ya da yakın bir şehir olmasından dolayı yabancı turistlerin de uğradığı bir yerdir. İçerisinde pek çok müze ve ünlü mekanların olduğu Kırklareli gezilip görülmeye değer bir şehirdir. Kırklareli ilimizin eski ismi Kırk Kilise’dir. Daha sonra bu isim değişikliğe uğrayarak Kırklareli olmuştur. Şehir eski adından da anlaşılacağı üzere pek çok tarihi kiliseyi barındıran bir şehirdir.Tarih boyunca antik yerleşim yerlerden biri olan Kırklareli tarihi yerlerin yanı sıra yemyeşil bitki örtüsüne de sahip bir ildir. Kırklareli’ne gelerek ailecek çok güzel vakitler geçirebilir, şehri tamamen gezerek doyumsuz anlara tanıklık edebilirsiniz. Üstelik Kırklareli konaklama ve otel imkanları gelişmiş olan bir şehirdir. İstediğiniz kadar şehirde konaklayabilir şehrin gezi rehberi aracılığı ile gezebilirsiniz. Kırklareli ilimizde ünlü semtler de yer almaktadır. Ünlü semtlerde bol bol fotoğraf çektirebilir ve bu eşsiz güzellikteki şehrin tadını sonuna kadar çıkarabilirsiniz.

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1) Hızırbey CamiKırklareli’ye geldikten sonra ilk gezeceğiniz tarihi yerlerden biri olan Hızırbey camii şehrin merkezinde bulunan tarihi bir camidir. Hızırbey Camii 1383 yılında yapılmış bir camidir. Caminin diğer adı Büyük Camii olarak da biliniyor. Hızırbey Camii Avrupa kıtasında yer alan en eski camiidir. Caminin minaresi, kubbesi ve dış yüzeyinin yapımı dikkat çekmektedir. Camiyi ziyaret ederek bu tarihi camide fotoğraf çekebilir tarihe tanıklık edebilirsiniz.



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2) Kadı CamiKırklareli ilimizde yer alan bir diğer tarihi camide Kadı camiidir. Kadı camii 1577 yılında yaptırılmıştır. Emin Ali Çelebi tarafından yaptırılan Kadı Camii görkemi ile dikkat çekiyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin uğradığı bir tarihi camii olan Kadı Camii farklı mimar tasarımı ile dikkat çekmektedir.

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3) Babaeski KöprüsüBabaeski köprüsü Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yer alan tarihi bir köprüdür. Köprüyü günümüzde de kullanmaktayız. Babaeski köprüsü tamamen taşlardan yapılmış olan bir köprüdür. Yapım yılı 1633 yılına dayanmaktadır. Babaeski köprüsü 4. Murat döneminde yapılmıştır. Babaeski köprüsü İstanbul’dan Rumeli’ye uzanan önemli bir köprü olarak kullanılmaktaydı.

4) Sokullu Mehmet Paşa KöprüsüSokullu Mehmet Paşa köprüsü Mimar Sinan tarafından yapılan bir köprüdür. Mimar Sinan’ın en eski eserlerinden birisidir. Kervan yolu açmak ve posta yollarının daha hızlı bir şekilde yapılması amacı ile oluşturulan köprü günümüzde tahribata uğramamış ve bütün oriijinalliği ile gelmeyi başarmıştır. Gidip görülmeye değer olan bu köprüde bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.

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5) Dupnisa Mağarası Dupnisa mağarasını mutlaka görmeniz gerekiyor. Doğal yapıları sevenler için Dupnisa mağarası tam size göre. Kırklareli ilinin Demirköy ilçesinde yer alan Dupnisa mağarası görenleri büyülüyor. Aynı zamanda Trakya’nın en önemli turizm yerlerinden biri olan Dupnisa mağarası iki katı olan bir mağaradır. Dupnisa mağarasının uzunluğu ise 3 bin 200 metredir.

6) Yıldız DağlarıKırklareli’nin en ziyaret edilesi yerlerinden biri olan yıldız dağları Trakya’nın Karadeniz kıyısında paralel olarak uzanmış dağlardan biridir. Yıldız Dağları oldukça yüksek dağlardan oluşur. Yıldız Dağları uzunluğu İstanbul’a kadar uzanmaktadır. 300 kilometre uzunluğu bulunmaktadır. Yıldız dağında kamp yapabilir, dilerseniz de dağ yürüyüşü yapabilirsiniz.

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7) Aya Nikola Manastırı Kırklareli’de mutlaka görmeniz gereken yerler arasında Nikola manastırı yer alıyor. Aya nikola manastırı Bizans zamanından kalma tarihi bir manastırdır. Dünya’nın en eski oyma taşlardan yapılmış olan manastırıdır. Aya nikola manastırı 6. yüzyılda inşa edilmiş bir yapıdır. Oldukça eski bir tarihi yer olan aya nikola manastırı hem yerli hem de yabancı turistin ilgi ile ziyaret ettiği bir yerdir.

8) Vize Küçük AyasofyaKırklareli’nin Vize ilçesinde yer alan küçük Ayasofya mutlaka gidip görmeniz gereken yerlerdendir. Küçük Ayasofya denmesini sebebi Bizans döneminde burada yer alan kilisenin 14. yüzyılda camiye çevrilmesidir. Günümüzde küçük Ayasofya olarak adlandırılan burası eşsiz mozaik süslemeler ile yapılmış bir camiidir. Günümüzde ise küçük Ayasofya bir restorasyona uğramıştır.

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9) Kırklareli MüzesiMüze tutkunları için Kırklareli müzesi Merkez’de yer alıyor. Kırklareli ilinde yapılmış kazı çalışmaları neticesinde çıkarılan eserler burada toplanmıştır. Kırklareli müzesi hafta içi gezip görebileceğiniz bir müzedir. Sevdiklerinizle birlikte gezip görmeniz gereken oldukça güzel bir müzedir.

10) Atatürk EviKırklareli iline gelmişken Atatürk evinde kalmamak olmaz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat kaldığı Atatürk evi vefatından sonra günümüzde müze olarak sergilenmektedir. Atatürk evi içerisinde Atatürk’ün bal mumu heykelleri de yer almaktadır.

https://www.milliyet.com.tr/galeri/kirklareli-gezilecek-yerler-2020-kirklareli-mutlaka-gezilmesi-gereken-yerlerin-listesi-6242400/11